Боец СВО поблагодарил курганцев за новое оборудование, которое сохраняет жизни

01 июля 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Боец поблагодарил шадринцев за новое оборудование Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участник специальной военной операции (СВО) Сергей Чернавский поблагодарил жителей Шадринского муниципального округа (Курганская область) за новое дорогостоящее оборудование. Слова благодарности он написал под постом управляющего делами администрации Шадринска Сергея Сорокина. «Спасибо вам за поддержку! Спасибо за коптеры, теплаки, антидроновые ружья. Все это сохраняет наши жизни», — поблагодарил боец. Сорокин рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о закупе техники в зону СВО. «Закупаем спецоборудование на средства, собранные от предпринимателей и промышленников. В ближайшее время готовим отправку», — сообщил он.

Участник специальной военной операции (СВО) Сергей Чернавский поблагодарил жителей Шадринского муниципального округа (Курганская область) за новое дорогостоящее оборудование. Слова благодарности он написал под постом управляющего делами администрации Шадринска Сергея Сорокина. «Спасибо вам за поддержку! Спасибо за коптеры, теплаки, антидроновые ружья. Все это сохраняет наши жизни», — поблагодарил боец. Сорокин рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о закупе техники в зону СВО. «Закупаем спецоборудование на средства, собранные от предпринимателей и промышленников. В ближайшее время готовим отправку», — сообщил он.