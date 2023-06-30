30 июня 2023

Боец СВО поблагодарил курганцев за новое оборудование, которое сохраняет жизни

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Боец поблагодарил шадринцев за новое оборудование Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участник специальной военной операции (СВО) Сергей Чернавский поблагодарил жителей Шадринского муниципального округа (Курганская область) за новое дорогостоящее оборудование. Слова благодарности он написал под постом управляющего делами администрации Шадринска Сергея Сорокина.

«Спасибо вам за поддержку! Спасибо за коптеры, теплаки, антидроновые ружья. Все это сохраняет наши жизни», — поблагодарил боец.

Сорокин рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о закупе техники в зону СВО. «Закупаем спецоборудование на средства, собранные от предпринимателей и промышленников. В ближайшее время готовим отправку», — сообщил он.

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Участник специальной военной операции (СВО) Сергей Чернавский поблагодарил жителей Шадринского муниципального округа (Курганская область) за новое дорогостоящее оборудование. Слова благодарности он написал под постом управляющего делами администрации Шадринска Сергея Сорокина. «Спасибо вам за поддержку! Спасибо за коптеры, теплаки, антидроновые ружья. Все это сохраняет наши жизни», — поблагодарил боец. Сорокин рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о закупе техники в зону СВО. «Закупаем спецоборудование на средства, собранные от предпринимателей и промышленников. В ближайшее время готовим отправку», — сообщил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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