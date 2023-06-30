30 июня 2023

Губернатор Куйвашев поздравил свердловский поселок с 400-летием

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Евгений Куйвашев вручает выдающимся уральцам госнаграды. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев заложил камень на месте строительства культурно-досугового центра в поселке Гари Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заложил камень на месте строительства культурно-досугового центра в поселке Гари и поздравил свердловчан с 400-летним юбилеем. Информация об этом появилась в СМИ.

«Поздравляю Гари с юбилеем! Культурно-досуговый центр станет новым шагом к развитию поселка. В центре будет библиотека семейного чтения — детского и взрослого, сюда переедет Краеведческий музей», — передает слова Евгения Куйвашева «Областная газета».

Кроме этого свердловский губернатор посетил туристический центр «Пристань Гари», предназначенный для активного отдыха на природе, охоты и рыбалки, лодочных прогулок. Также для жителей поселка устроили праздничный концерт, где выступили артисты Уральского государственного театра эстрады.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заложил камень на месте строительства культурно-досугового центра в поселке Гари и поздравил свердловчан с 400-летним юбилеем. Информация об этом появилась в СМИ. «Поздравляю Гари с юбилеем! Культурно-досуговый центр станет новым шагом к развитию поселка. В центре будет библиотека семейного чтения — детского и взрослого, сюда переедет Краеведческий музей», — передает слова Евгения Куйвашева «Областная газета». Кроме этого свердловский губернатор посетил туристический центр «Пристань Гари», предназначенный для активного отдыха на природе, охоты и рыбалки, лодочных прогулок. Также для жителей поселка устроили праздничный концерт, где выступили артисты Уральского государственного театра эстрады.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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