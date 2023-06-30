Губернатор Куйвашев поздравил свердловский поселок с 400-летием

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заложил камень на месте строительства культурно-досугового центра в поселке Гари и поздравил свердловчан с 400-летним юбилеем. Информация об этом появилась в СМИ.
«Поздравляю Гари с юбилеем! Культурно-досуговый центр станет новым шагом к развитию поселка. В центре будет библиотека семейного чтения — детского и взрослого, сюда переедет Краеведческий музей», — передает слова Евгения Куйвашева «Областная газета».
Кроме этого свердловский губернатор посетил туристический центр «Пристань Гари», предназначенный для активного отдыха на природе, охоты и рыбалки, лодочных прогулок. Также для жителей поселка устроили праздничный концерт, где выступили артисты Уральского государственного театра эстрады.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.