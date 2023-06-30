Зеленский ввел санкции против 10 свердловских заводов

01 июля 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский ввел санкции против 10 заводов Свердловской области Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 10 заводов из Свердловской области. Информация об этом следует из указа, опубликованного на официальном сайте президента Украины. Под санкции попали «УралКомЭнерго», Егоршинский радиозавод, Карпинский электромашиностроительный завод, «ИТС-Урал», Уральский завод электрических соединителей «Исеть», следует из документа, опубликованного на сайте президента Украины. Кроме этого ограничения ввели против «УЗГА-Авиационные поршневые двигатели», Невьянского машиностроительного завода, АО и ООО «Невьянский машиностроительный завод — Нефтегазовое оборудование», а также «Невьянский машиностроительный завод — Компрессорное оборудование». Санкции будут действовать в течение 10 лет. Ограничения предполагают блокировку активов компаний на территории Украины, остановку обязательств по договорам, а также прекращение торговых операций и перевозку грузов через страну. Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский ввел санкции на срок в 10 лет против более чем 190 физических лиц, среди которых граждане РФ. Также санкции направлены против грузинской авиакомпании Georgian Airways, которая накануне начала авиаперевозки из России в Грузию.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 10 заводов из Свердловской области. Информация об этом следует из указа, опубликованного на официальном сайте президента Украины. Под санкции попали «УралКомЭнерго», Егоршинский радиозавод, Карпинский электромашиностроительный завод, «ИТС-Урал», Уральский завод электрических соединителей «Исеть», следует из документа, опубликованного на сайте президента Украины. Кроме этого ограничения ввели против «УЗГА-Авиационные поршневые двигатели», Невьянского машиностроительного завода, АО и ООО «Невьянский машиностроительный завод — Нефтегазовое оборудование», а также «Невьянский машиностроительный завод — Компрессорное оборудование». Санкции будут действовать в течение 10 лет. Ограничения предполагают блокировку активов компаний на территории Украины, остановку обязательств по договорам, а также прекращение торговых операций и перевозку грузов через страну. Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский ввел санкции на срок в 10 лет против более чем 190 физических лиц, среди которых граждане РФ. Также санкции направлены против грузинской авиакомпании Georgian Airways, которая накануне начала авиаперевозки из России в Грузию.