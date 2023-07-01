Зеленский ввел санкции против почти 300 российских предприятий и Georgian Airways

01 июля 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

В новый санкционный список Владимира Зеленского вошли свыше 190 физических лиц Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на срок в 10 лет против более чем 190 физических лиц, включая граждан Российской Федерации. Также санкции направлены против 291 юридического лица и грузинской авиакомпании Georgian Airways. «Введены санкции сроком на 10 лет против более чем 190 физических лиц, в частности граждан РФ», — сообщается на официальном сайте президента Украины. Там добавили, что также санкции введены против 291 юридического лица, включая российские заводы и компании. Рестрикции также были введены в отношении грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее руководства после возобновления полетов в РФ, сказано в документе. Владимир Зеленский уже неоднократно вводил санкции против российских граждан и компаний. Например, санкции были введены против председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина и судей этого органа. Кроме того, 27 мая, Владимир Зеленский расширил санкционный список, включив в него три предприятия из Свердловской области. Также, два предприятия из Челябинской области были добавлены в новый санкционный список.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на срок в 10 лет против более чем 190 физических лиц, включая граждан Российской Федерации. Также санкции направлены против 291 юридического лица и грузинской авиакомпании Georgian Airways. «Введены санкции сроком на 10 лет против более чем 190 физических лиц, в частности граждан РФ», — сообщается на официальном сайте президента Украины. Там добавили, что также санкции введены против 291 юридического лица, включая российские заводы и компании. Рестрикции также были введены в отношении грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее руководства после возобновления полетов в РФ, сказано в документе. Владимир Зеленский уже неоднократно вводил санкции против российских граждан и компаний. Например, санкции были введены против председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина и судей этого органа. Кроме того, 27 мая, Владимир Зеленский расширил санкционный список, включив в него три предприятия из Свердловской области. Также, два предприятия из Челябинской области были добавлены в новый санкционный список.