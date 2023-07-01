Зеленский ввел санкции против почти 300 российских предприятий и Georgian Airways

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
В новый санкционный список Владимира Зеленского вошли свыше 190 физических лиц Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на срок в 10 лет против более чем 190 физических лиц, включая граждан Российской Федерации. Также санкции направлены против 291 юридического лица и грузинской авиакомпании Georgian Airways.

«Введены санкции сроком на 10 лет против более чем 190 физических лиц, в частности граждан РФ», — сообщается на официальном сайте президента Украины. Там добавили, что также санкции введены против 291 юридического лица, включая российские заводы и компании. Рестрикции также были введены в отношении грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее руководства после возобновления полетов в РФ, сказано в документе.

Владимир Зеленский уже неоднократно вводил санкции против российских граждан и компаний. Например, санкции были введены против председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина и судей этого органа. Кроме того, 27 мая, Владимир Зеленский расширил санкционный список, включив в него три предприятия из Свердловской области. Также, два предприятия из Челябинской области были добавлены в новый санкционный список.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на срок в 10 лет против более чем 190 физических лиц, включая граждан Российской Федерации. Также санкции направлены против 291 юридического лица и грузинской авиакомпании Georgian Airways. «Введены санкции сроком на 10 лет против более чем 190 физических лиц, в частности граждан РФ», — сообщается на официальном сайте президента Украины. Там добавили, что также санкции введены против 291 юридического лица, включая российские заводы и компании. Рестрикции также были введены в отношении грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее руководства после возобновления полетов в РФ, сказано в документе. Владимир Зеленский уже неоднократно вводил санкции против российских граждан и компаний. Например, санкции были введены против председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина и судей этого органа. Кроме того, 27 мая, Владимир Зеленский расширил санкционный список, включив в него три предприятия из Свердловской области. Также, два предприятия из Челябинской области были добавлены в новый санкционный список.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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