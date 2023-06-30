В Челябинске выясняют причины гибели медведицы в зоопарке

Смерть медведицы стал неожиданной для работников зоопарка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинском зоопарке по неясным причинам скончалась медведица Забава. Сотрудники питомника устанавливают причины гибели животного.

«В пятницу, 30 июня, не стало нашей медведицы Забавы. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия для установления причин скоропостижной смерти. До тех пор, пока не появятся официальные заключения, мы воздержимся сами и попросим вас воздержаться от комментариев по поводу произошедшего», — сообщается в telegram-канале зоопарка.

Отмечается, что смерть животного была внезапной. Она стала потрясением для работников зоопарка.

В 2021 году в зоопарке Челябинска от яда погибли два бурых медведя — Степан и Маша. Также пострадали гималайский медведь Харитон и бурая медведица Бусинка, которых удалось спасти. По подозрению в отравлении животных был задержан житель Челябинска 1989 года рождения.