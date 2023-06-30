30 июня 2023

В Челябинске выясняют причины гибели медведицы в зоопарке

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, зоопарк, животное в клетке, медведь
Смерть медведицы стал неожиданной для работников зоопарка Фото:

В Челябинском зоопарке по неясным причинам скончалась медведица Забава. Сотрудники питомника устанавливают причины гибели животного.

«В пятницу, 30 июня, не стало нашей медведицы Забавы. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия для установления причин скоропостижной смерти. До тех пор, пока не появятся официальные заключения, мы воздержимся сами и попросим вас воздержаться от комментариев по поводу произошедшего», — сообщается в telegram-канале зоопарка.

Отмечается, что смерть животного была внезапной. Она стала потрясением для работников зоопарка.

В 2021 году в зоопарке Челябинска от яда погибли два бурых медведя — Степан и Маша. Также пострадали гималайский медведь Харитон и бурая медведица Бусинка, которых удалось спасти. По подозрению в отравлении животных был задержан житель Челябинска 1989 года рождения.

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В Челябинском зоопарке по неясным причинам скончалась медведица Забава. Сотрудники питомника устанавливают причины гибели животного. «В пятницу, 30 июня, не стало нашей медведицы Забавы. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия для установления причин скоропостижной смерти. До тех пор, пока не появятся официальные заключения, мы воздержимся сами и попросим вас воздержаться от комментариев по поводу произошедшего», — сообщается в telegram-канале зоопарка. Отмечается, что смерть животного была внезапной. Она стала потрясением для работников зоопарка. В 2021 году в зоопарке Челябинска от яда погибли два бурых медведя — Степан и Маша. Также пострадали гималайский медведь Харитон и бурая медведица Бусинка, которых удалось спасти. По подозрению в отравлении животных был задержан житель Челябинска 1989 года рождения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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