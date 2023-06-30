30 июня 2023
29 июня 2023

Мусульмане из ХМАО в Курбан-байрам сделали подарок участникам СВО. Видео

Мусульмане из ХМАО передали десятки коробок в Гумкорпус в день празднования Курбан-Байрама
© Служба новостей «URA.RU»
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Кондитерские изделия для ЛНР, Екатеринбург, склад, коробки
В коробках были продукты, лекарства, сладости и письма Фото:

В ХМАО мусульмане из белоярского района в день празднования Курбан-Байрама передали более 70 коробок для отправки бойцам на территорию специальной военной операции и для жителей Донбасса. Об этом сообщил гуманитарный добровольческий корпус региона в telegram-канале.

«Представители мусульманских диаспор в праздник Курбан-Байрам принесли в пункт сбора более 70 „Коробок добра“ и „Посылок солдату“. Внутри были продукты, предметы первой необходимости, лекарства, а также сладости и детские письма для наших бойцов», — сообщили представители Гумкорпуса.

Ранее URA.RU писало, что волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО доставили в зону СВО необходимые вещи. В их числе были: генератор, блиндажную печь, продукты питания, предметы гигиены и адресные посылки. В видео бойцы поблагодарили жителей ХМАО за поддержку и передали приветы близким.

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В ХМАО мусульмане из белоярского района в день празднования Курбан-Байрама передали более 70 коробок для отправки бойцам на территорию специальной военной операции и для жителей Донбасса. Об этом сообщил гуманитарный добровольческий корпус региона в telegram-канале. «Представители мусульманских диаспор в праздник Курбан-Байрам принесли в пункт сбора более 70 „Коробок добра“ и „Посылок солдату“. Внутри были продукты, предметы первой необходимости, лекарства, а также сладости и детские письма для наших бойцов», — сообщили представители Гумкорпуса. Ранее URA.RU писало, что волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО доставили в зону СВО необходимые вещи. В их числе были: генератор, блиндажную печь, продукты питания, предметы гигиены и адресные посылки. В видео бойцы поблагодарили жителей ХМАО за поддержку и передали приветы близким.
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© Служба новостей «URA.RU»
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