В ХМАО мусульмане из белоярского района в день празднования Курбан-Байрама передали более 70 коробок для отправки бойцам на территорию специальной военной операции и для жителей Донбасса. Об этом сообщил гуманитарный добровольческий корпус региона в telegram-канале.
«Представители мусульманских диаспор в праздник Курбан-Байрам принесли в пункт сбора более 70 „Коробок добра“ и „Посылок солдату“. Внутри были продукты, предметы первой необходимости, лекарства, а также сладости и детские письма для наших бойцов», — сообщили представители Гумкорпуса.
Ранее URA.RU писало, что волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО доставили в зону СВО необходимые вещи. В их числе были: генератор, блиндажную печь, продукты питания, предметы гигиены и адресные посылки. В видео бойцы поблагодарили жителей ХМАО за поддержку и передали приветы близким.
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