В Генпрокуратуре РФ подтвердили гибель чувашского прокурора Фомина

01 июля 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

Генпрокурор РФ Игорь Краснов подтвердил гибель прокурора Чувашии Андрея Фомина Фото: Официальный сайт Прокуратуры Чувашской Республики Генеральная прокуратура РФ подтвердила гибель прокурора Чувашии Андрея Фомина. Текст опубликован на сайте Генпрокуратуры. Глава ведомства Игорь Краснов выразил соболезнования семье погибшего. «1 июля 2023 года ушел из жизни государственный советник юстиции 3 класса, Почетный работник прокуратуры Российской Федерации Андрей Валерьевич Фомин», — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры. Отмечается, что Игорь Краснов выразил соболезнования родным и близким Андрея Фомина. Очевидец гибели Фомина заявил, что прокурора долго пытались спасти. «Спасатели сразу же приступили к реанимационным действиям, оперативно приехала скорая и подъехал реанимобиль», — говорится в сообщении telegram-канала РЕН-ТВ. Несмотря на оперативную работу спецслужбы, Фомин скончался. Ранее стало известно, что прокурор Чувашии Андрей Фомин утонул во время заплыва по Волге. ЧП произошло 1 июля. Около 13 часов прокурору стало плохо, он начал тонуть. Спасатели достали Фомина на берег без сознания. По предварительным данным, у прокурора произошла остановка сердца в 150 метрах от суши.

Генеральная прокуратура РФ подтвердила гибель прокурора Чувашии Андрея Фомина. Текст опубликован на сайте Генпрокуратуры. Глава ведомства Игорь Краснов выразил соболезнования семье погибшего. «1 июля 2023 года ушел из жизни государственный советник юстиции 3 класса, Почетный работник прокуратуры Российской Федерации Андрей Валерьевич Фомин», — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры. Отмечается, что Игорь Краснов выразил соболезнования родным и близким Андрея Фомина. Очевидец гибели Фомина заявил, что прокурора долго пытались спасти. «Спасатели сразу же приступили к реанимационным действиям, оперативно приехала скорая и подъехал реанимобиль», — говорится в сообщении telegram-канала РЕН-ТВ. Несмотря на оперативную работу спецслужбы, Фомин скончался. Ранее стало известно, что прокурор Чувашии Андрей Фомин утонул во время заплыва по Волге. ЧП произошло 1 июля. Около 13 часов прокурору стало плохо, он начал тонуть. Спасатели достали Фомина на берег без сознания. По предварительным данным, у прокурора произошла остановка сердца в 150 метрах от суши.