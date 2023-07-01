Baza: прокурор Чувашии утонул в Волге

01 июля 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Андрей Фомин утонул в Волге 1 июля (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прокурор Чувашии Андрей Фомин утонул во время заплыва. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Чувашии погиб прокурор республики Фомин. Он утонул во время заплыва chebswim», — говорится в сообщении. По информации канала, ЧП произошло 1 июля во время заплыва по Волге. Около 13 часов прокурору стало плохо, он начал тонуть. Спасатели достали Фомина из воды, однако спасти мужчину не удалось. По информации telegram-канала Mash, спасатели достали Фомина на берег без сознания. У него остановилось сердце в 150 метрах от суши. В момент заплыва он был со спасательным буем и в гидрокостюме. Он ежегодно участвовал в заплывах по Волге. Корреспондент URA.RU попытался связаться с прокуратурой Чувашской Республики. Никто не ответил на звонок. Также в ведомство отправлен письменный запрос.

Прокурор Чувашии Андрей Фомин утонул во время заплыва. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Чувашии погиб прокурор республики Фомин. Он утонул во время заплыва chebswim», — говорится в сообщении. По информации канала, ЧП произошло 1 июля во время заплыва по Волге. Около 13 часов прокурору стало плохо, он начал тонуть. Спасатели достали Фомина из воды, однако спасти мужчину не удалось. По информации telegram-канала Mash, спасатели достали Фомина на берег без сознания. У него остановилось сердце в 150 метрах от суши. В момент заплыва он был со спасательным буем и в гидрокостюме. Он ежегодно участвовал в заплывах по Волге. Корреспондент URA.RU попытался связаться с прокуратурой Чувашской Республики. Никто не ответил на звонок. Также в ведомство отправлен письменный запрос.