Baza: прокурор Чувашии утонул в Волге

Прокурор Чувашии Андрей Фомин утонул во время заплыва. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«В Чувашии погиб прокурор республики Фомин. Он утонул во время заплыва chebswim», — говорится в сообщении.
По информации канала, ЧП произошло 1 июля во время заплыва по Волге. Около 13 часов прокурору стало плохо, он начал тонуть. Спасатели достали Фомина из воды, однако спасти мужчину не удалось.
По информации telegram-канала Mash, спасатели достали Фомина на берег без сознания. У него остановилось сердце в 150 метрах от суши. В момент заплыва он был со спасательным буем и в гидрокостюме. Он ежегодно участвовал в заплывах по Волге.
Корреспондент URA.RU попытался связаться с прокуратурой Чувашской Республики. Никто не ответил на звонок. Также в ведомство отправлен письменный запрос.
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