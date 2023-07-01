Baza: прокурор Чувашии утонул в Волге

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Поиски утонувших. Тюмень , спасательный катер
Андрей Фомин утонул в Волге 1 июля (архивное фото) Фото:

Прокурор Чувашии Андрей Фомин утонул во время заплыва. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«В Чувашии погиб прокурор республики Фомин. Он утонул во время заплыва chebswim», — говорится в сообщении.

По информации канала, ЧП произошло 1 июля во время заплыва по Волге. Около 13 часов прокурору стало плохо, он начал тонуть. Спасатели достали Фомина из воды, однако спасти мужчину не удалось.

По информации telegram-канала Mash, спасатели достали Фомина на берег без сознания. У него остановилось сердце в 150 метрах от суши. В момент заплыва он был со спасательным буем и в гидрокостюме. Он ежегодно участвовал в заплывах по Волге.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с прокуратурой Чувашской Республики. Никто не ответил на звонок. Также в ведомство отправлен письменный запрос.

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Прокурор Чувашии Андрей Фомин утонул во время заплыва. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Чувашии погиб прокурор республики Фомин. Он утонул во время заплыва chebswim», — говорится в сообщении. По информации канала, ЧП произошло 1 июля во время заплыва по Волге. Около 13 часов прокурору стало плохо, он начал тонуть. Спасатели достали Фомина из воды, однако спасти мужчину не удалось. По информации telegram-канала Mash, спасатели достали Фомина на берег без сознания. У него остановилось сердце в 150 метрах от суши. В момент заплыва он был со спасательным буем и в гидрокостюме. Он ежегодно участвовал в заплывах по Волге. Корреспондент URA.RU попытался связаться с прокуратурой Чувашской Республики. Никто не ответил на звонок. Также в ведомство отправлен письменный запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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