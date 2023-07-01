Пробка у Крымского моста растянулась на девять километров

Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту увеличилась до девяти километров. Затор наблюдается со стороны Темрюкского района Краснодарского края.
«По сравнению с утром субботы число машин увеличилось почти в два раза», — сообщает «Царьград». По информации оперштаба Краснодарского края, водителям, застрявшим в пробке, раздают питьевую воду. Для помощи людям задействован аварийно-спасательный отряд.
Ранее в ФКУ Упрдор «Тамань» сообщили, что затруднения в движении связаны с увеличением количества автомобилей, направляющихся в Крым. Краевой оперштаб просит водителей учитывать, что досмотр проходит весь транспорт и время его прохождения зависит от количества вещей в машине.
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