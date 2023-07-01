Пробка у Крымского моста растянулась на девять километров

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив
Количество машин, едущих в Крым, выросло, из-за чего возникли заторы (фото из архива) Фото:

Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту увеличилась до девяти километров. Затор наблюдается со стороны Темрюкского района Краснодарского края.

«По сравнению с утром субботы число машин увеличилось почти в два раза», — сообщает «Царьград». По информации оперштаба Краснодарского края, водителям, застрявшим в пробке, раздают питьевую воду. Для помощи людям задействован аварийно-спасательный отряд.

Ранее в ФКУ Упрдор «Тамань» сообщили, что затруднения в движении связаны с увеличением количества автомобилей, направляющихся в Крым. Краевой оперштаб просит водителей учитывать, что досмотр проходит весь транспорт и время его прохождения зависит от количества вещей в машине.

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Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту увеличилась до девяти километров. Затор наблюдается со стороны Темрюкского района Краснодарского края. «По сравнению с утром субботы число машин увеличилось почти в два раза», — сообщает «Царьград». По информации оперштаба Краснодарского края, водителям, застрявшим в пробке, раздают питьевую воду. Для помощи людям задействован аварийно-спасательный отряд. Ранее в ФКУ Упрдор «Тамань» сообщили, что затруднения в движении связаны с увеличением количества автомобилей, направляющихся в Крым. Краевой оперштаб просит водителей учитывать, что досмотр проходит весь транспорт и время его прохождения зависит от количества вещей в машине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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