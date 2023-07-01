01 июля 2023

IT-эксперт Косарев: россиянам следует знать три правила для защиты от мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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Хакер, IT (иллюстрации), взлом, програмист, хакерство, компьютерная грамотность, програмирование, компьютер, хакер
Мошенники знают, как заставить человека выполнить определенные действия Фото:

Россиянам следует не открывать файлы от неизвестных контактов, подвергать сомнению звонки от представителей банков и правоохранительных органов и не верить предложениям различных магазинов об огромных скидках. Эти три правила помогут избежать угрозы мошенничества, сообщил URA.RU эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев.

«Первое — никогда не открывать ссылок или файлов от тех контактов, которым вы не написали первыми сами, и в которых вы не уверены. Во-вторых, никогда не верить тем, кто звонит вам и представляется сотрудником банка или правоохранительных органов. Надо извиниться, спросить личные данные сотрудника и перезвонить по официальному номеру учреждения. Также не нужно верить предложениям о скидках в 50 и более процентов, требующим срочной покупки. Скорее всего, сайт — подделка. Перезвоните в интернет-магазин и уточните, актуальна ли акция», — сказал Борис Косарев.

При этом, отметил эксперт, способа, который на 100% защитит от мошенников не существует. «Все методы условны и работают до тех пор, пока мошенники не придумали, как их обходить. Самое главное — помнить, что обмануть могут каждого. Если вы стали жертвой телефонных мошенников, вы не виноваты. Все окружающие, и особенно банки, которые попустительствуют мошенникам, будут намекать, а порой и утверждать, что виноваты вы сами. Это не так. Виноваты преступники. Мошенники, профессиональные психологи, профессиональные инфоцыгане, умеющие убеждать, умеющие вызывать доверие и знающие все болевые точки», — уточнил он.

«Особенно остановимся на том, что мошенники изобретают новые способы кражи личных данных, в том числе платежных паролей. Они могут убеждать открыть файл или ссылку, которую сбрасывают по смс или в чаты мессенджеров. Это вроде бы безобидное действие таит в себе опасность. За ссылкой и за файлом может быть современное вредоносное программное обеспечение для кражи личных данных и платежных паролей», — заключил Косарев.

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Россиянам следует не открывать файлы от неизвестных контактов, подвергать сомнению звонки от представителей банков и правоохранительных органов и не верить предложениям различных магазинов об огромных скидках. Эти три правила помогут избежать угрозы мошенничества, сообщил URA.RU эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев. «Первое — никогда не открывать ссылок или файлов от тех контактов, которым вы не написали первыми сами, и в которых вы не уверены. Во-вторых, никогда не верить тем, кто звонит вам и представляется сотрудником банка или правоохранительных органов. Надо извиниться, спросить личные данные сотрудника и перезвонить по официальному номеру учреждения. Также не нужно верить предложениям о скидках в 50 и более процентов, требующим срочной покупки. Скорее всего, сайт — подделка. Перезвоните в интернет-магазин и уточните, актуальна ли акция», — сказал Борис Косарев. При этом, отметил эксперт, способа, который на 100% защитит от мошенников не существует. «Все методы условны и работают до тех пор, пока мошенники не придумали, как их обходить. Самое главное — помнить, что обмануть могут каждого. Если вы стали жертвой телефонных мошенников, вы не виноваты. Все окружающие, и особенно банки, которые попустительствуют мошенникам, будут намекать, а порой и утверждать, что виноваты вы сами. Это не так. Виноваты преступники. Мошенники, профессиональные психологи, профессиональные инфоцыгане, умеющие убеждать, умеющие вызывать доверие и знающие все болевые точки», — уточнил он. «Особенно остановимся на том, что мошенники изобретают новые способы кражи личных данных, в том числе платежных паролей. Они могут убеждать открыть файл или ссылку, которую сбрасывают по смс или в чаты мессенджеров. Это вроде бы безобидное действие таит в себе опасность. За ссылкой и за файлом может быть современное вредоносное программное обеспечение для кражи личных данных и платежных паролей», — заключил Косарев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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