В Свердловской области будут выявлять должников

В Туринском городском округе (Свердловская область) полицейские проведут оперативно-профилактические мероприятия по выявлению граждан не оплативших административные штрафы. Об этом сообщили в администрации ГО.
«ОМВД России по Туринскому району информирует население о проведении с 03.07.2023 по 07.07.2023 оперативно-профилактического мероприятия „Должник“. Будут выявляться граждане, не заплатившие административные штрафы в установленные законом сроки», — рассказали на официальной странице администрации Туринского ГО «Вконтакте».
Ранее URA.RU сообщало о жителях Свердловской области, которым закрыт путь из страны. Несколько сотен тысяч свердловчан не могут вылететь из России из-за различных долгов.
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