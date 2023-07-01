В Свердловской области будут выявлять должников

В Туринском ГО пройдут мероприятия по выявлению должников

02 июля 2023 в 02:47 Размер текста - 17 +

оперативно-профилактические мероприятия пройдут с 7 по 10 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Туринском городском округе (Свердловская область) полицейские проведут оперативно-профилактические мероприятия по выявлению граждан не оплативших административные штрафы. Об этом сообщили в администрации ГО. «ОМВД России по Туринскому району информирует население о проведении с 03.07.2023 по 07.07.2023 оперативно-профилактического мероприятия „Должник“. Будут выявляться граждане, не заплатившие административные штрафы в установленные законом сроки», — рассказали на официальной странице администрации Туринского ГО «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало о жителях Свердловской области, которым закрыт путь из страны. Несколько сотен тысяч свердловчан не могут вылететь из России из-за различных долгов.

В Туринском городском округе (Свердловская область) полицейские проведут оперативно-профилактические мероприятия по выявлению граждан не оплативших административные штрафы. Об этом сообщили в администрации ГО. «ОМВД России по Туринскому району информирует население о проведении с 03.07.2023 по 07.07.2023 оперативно-профилактического мероприятия „Должник“. Будут выявляться граждане, не заплатившие административные штрафы в установленные законом сроки», — рассказали на официальной странице администрации Туринского ГО «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало о жителях Свердловской области, которым закрыт путь из страны. Несколько сотен тысяч свердловчан не могут вылететь из России из-за различных долгов.