01 июля 2023

В Свердловской области будут выявлять должников

В Туринском ГО пройдут мероприятия по выявлению должников
© Служба новостей «URA.RU»
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Смолино. Застройщики. Курган, полиция
оперативно-профилактические мероприятия пройдут с 7 по 10 июля Фото:

В Туринском городском округе (Свердловская область) полицейские проведут оперативно-профилактические мероприятия по выявлению граждан не оплативших административные штрафы. Об этом сообщили в администрации ГО.

«ОМВД России по Туринскому району информирует население о проведении с 03.07.2023 по 07.07.2023 оперативно-профилактического мероприятия „Должник“. Будут выявляться граждане, не заплатившие административные штрафы в установленные законом сроки», — рассказали на официальной странице администрации Туринского ГО «Вконтакте».

Ранее URA.RU сообщало о жителях Свердловской области, которым закрыт путь из страны. Несколько сотен тысяч свердловчан не могут вылететь из России из-за различных долгов.

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В Туринском городском округе (Свердловская область) полицейские проведут оперативно-профилактические мероприятия по выявлению граждан не оплативших административные штрафы. Об этом сообщили в администрации ГО. «ОМВД России по Туринскому району информирует население о проведении с 03.07.2023 по 07.07.2023 оперативно-профилактического мероприятия „Должник“. Будут выявляться граждане, не заплатившие административные штрафы в установленные законом сроки», — рассказали на официальной странице администрации Туринского ГО «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало о жителях Свердловской области, которым закрыт путь из страны. Несколько сотен тысяч свердловчан не могут вылететь из России из-за различных долгов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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