Пермские метеорологи фиксируют 30-градусную жару

В Пермском крае столбик термометра держится у отметки в +30 градусов. По данным метеорологов, в первый день второго летнего месяца теплее всего был в Кунгуре.
«В Перми максимальная температура днем составила +29,3 градуса, по краю максимум был зафиксирован в Кунгуре (+30,7 градуса). Локальные грозы не принесли существенных осадков ни на одной метеостанции региона», — указано в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».
Тепло пришло в Прикамье 26 мая. Тогда впервые с начала сезона метеорологи зафиксировали тридцатиградусную жару. Ранее в ГУ МЧС по Пермскому краю озвучивали предварительный прогноз погоды на лето текущего года. Сообщалось, что температура воздуха будет выше нормы.
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