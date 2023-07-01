01 июля 2023
30 июня 2023

Пермские метеорологи фиксируют 30-градусную жару

© Служба новостей «URA.RU»
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Метеорологи прогнозировали, что лето в регионе будет теплым Фото:

В Пермском крае столбик термометра держится у отметки в +30 градусов. По данным метеорологов, в первый день второго летнего месяца теплее всего был в Кунгуре.

«В Перми максимальная температура днем составила +29,3 градуса, по краю максимум был зафиксирован в Кунгуре (+30,7 градуса). Локальные грозы не принесли существенных осадков ни на одной метеостанции региона», — указано в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

Тепло пришло в Прикамье 26 мая. Тогда впервые с начала сезона метеорологи зафиксировали тридцатиградусную жару. Ранее в ГУ МЧС по Пермскому краю озвучивали предварительный прогноз погоды на лето текущего года. Сообщалось, что температура воздуха будет выше нормы.

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В Пермском крае столбик термометра держится у отметки в +30 градусов. По данным метеорологов, в первый день второго летнего месяца теплее всего был в Кунгуре. «В Перми максимальная температура днем составила +29,3 градуса, по краю максимум был зафиксирован в Кунгуре (+30,7 градуса). Локальные грозы не принесли существенных осадков ни на одной метеостанции региона», — указано в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». Тепло пришло в Прикамье 26 мая. Тогда впервые с начала сезона метеорологи зафиксировали тридцатиградусную жару. Ранее в ГУ МЧС по Пермскому краю озвучивали предварительный прогноз погоды на лето текущего года. Сообщалось, что температура воздуха будет выше нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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