Синоптики зафиксировали тридцатиградусную жару в Пермском крае

В регионе температура перевалила за отметку в +30 градусов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Впервые с начала сезона в Пермском каре зафиксировали тридцатиградусную жару. По данным синоптиков, эта отметка была достигнута на пяти метеостанциях региона 25 мая.

«Отметка в +30 градусов достигнута 25 мая на пяти метеостанциях Пермского края: в Кунгуре (+30,9), Осе (+30,5), Чайковском (+30,1), Чернушке и Кочево (+30,0). В Перми до этой не хватило всего 0,1 градуса», — указано в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

Ранее жителей региона предупреждали о сильных порывах ветра и грозах. Они были спрогнозированы на 26 мая.