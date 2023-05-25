Синоптики зафиксировали тридцатиградусную жару в Пермском крае

В регионе температура перевалила за отметку в +30 градусов
Впервые с начала сезона в Пермском каре зафиксировали тридцатиградусную жару. По данным синоптиков, эта отметка была достигнута на пяти метеостанциях региона 25 мая.
«Отметка в +30 градусов достигнута 25 мая на пяти метеостанциях Пермского края: в Кунгуре (+30,9), Осе (+30,5), Чайковском (+30,1), Чернушке и Кочево (+30,0). В Перми до этой не хватило всего 0,1 градуса», — указано в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».
Ранее жителей региона предупреждали о сильных порывах ветра и грозах. Они были спрогнозированы на 26 мая.
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