25 мая 2023

Синоптики зафиксировали тридцатиградусную жару в Пермском крае

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Виды города и жанр. Пермь, жара, фонтан на эспланаде, дети купаются в фонтане
В регионе температура перевалила за отметку в +30 градусов Фото:

Впервые с начала сезона в Пермском каре зафиксировали тридцатиградусную жару. По данным синоптиков, эта отметка была достигнута на пяти метеостанциях региона 25 мая.

«Отметка в +30 градусов достигнута 25 мая на пяти метеостанциях Пермского края: в Кунгуре (+30,9), Осе (+30,5), Чайковском (+30,1), Чернушке и Кочево (+30,0). В Перми до этой не хватило всего 0,1 градуса», — указано в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

Ранее жителей региона предупреждали о сильных порывах ветра и грозах. Они были спрогнозированы на 26 мая.

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Впервые с начала сезона в Пермском каре зафиксировали тридцатиградусную жару. По данным синоптиков, эта отметка была достигнута на пяти метеостанциях региона 25 мая. «Отметка в +30 градусов достигнута 25 мая на пяти метеостанциях Пермского края: в Кунгуре (+30,9), Осе (+30,5), Чайковском (+30,1), Чернушке и Кочево (+30,0). В Перми до этой не хватило всего 0,1 градуса», — указано в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». Ранее жителей региона предупреждали о сильных порывах ветра и грозах. Они были спрогнозированы на 26 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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