26 апреля 2023

В МЧС спрогнозировали погоду на все лето в Пермском крае

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Пермяков хорошим прогнозом погоды на лето Фото:

В ГУ МЧС по Пермскому краю озвучили предварительный прогноз погоды на лето 2023 года. В среднем ожидается, что температура воздуха будет выше нормы. Такое заявление представители ведомства сделали на пресс-конференции, прошедшей в главном региональном управлении.

«В мае температура воздуха будет около нормы, но выше, чем была в прошлом году. Июнь в 2023 году порадует пермяков теплой погодой. По северу и востоку края столбик термометра поднимется выше обычного, а вот осадки будут в пределах нормы. В июле на всей территории региона температура воздуха будет превышать нормативный показатель», — сообщает «АиФ-Пермь».

В последний месяц лета будет также тепло, но воздух не прогреется выше нормы. Особое внимание в ведомстве уделяют риску возникновения ландшафтных пожаров. Так, под пристальным вниманием пожарных находятся Гайнский, Кочевской, Косинский, Чердынский и Соликамский округи.

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В ГУ МЧС по Пермскому краю озвучили предварительный прогноз погоды на лето 2023 года. В среднем ожидается, что температура воздуха будет выше нормы. Такое заявление представители ведомства сделали на пресс-конференции, прошедшей в главном региональном управлении. «В мае температура воздуха будет около нормы, но выше, чем была в прошлом году. Июнь в 2023 году порадует пермяков теплой погодой. По северу и востоку края столбик термометра поднимется выше обычного, а вот осадки будут в пределах нормы. В июле на всей территории региона температура воздуха будет превышать нормативный показатель», — сообщает «АиФ-Пермь». В последний месяц лета будет также тепло, но воздух не прогреется выше нормы. Особое внимание в ведомстве уделяют риску возникновения ландшафтных пожаров. Так, под пристальным вниманием пожарных находятся Гайнский, Кочевской, Косинский, Чердынский и Соликамский округи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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