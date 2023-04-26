В МЧС спрогнозировали погоду на все лето в Пермском крае

27 апреля 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Пермяков хорошим прогнозом погоды на лето Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ГУ МЧС по Пермскому краю озвучили предварительный прогноз погоды на лето 2023 года. В среднем ожидается, что температура воздуха будет выше нормы. Такое заявление представители ведомства сделали на пресс-конференции, прошедшей в главном региональном управлении. «В мае температура воздуха будет около нормы, но выше, чем была в прошлом году. Июнь в 2023 году порадует пермяков теплой погодой. По северу и востоку края столбик термометра поднимется выше обычного, а вот осадки будут в пределах нормы. В июле на всей территории региона температура воздуха будет превышать нормативный показатель», — сообщает «АиФ-Пермь». В последний месяц лета будет также тепло, но воздух не прогреется выше нормы. Особое внимание в ведомстве уделяют риску возникновения ландшафтных пожаров. Так, под пристальным вниманием пожарных находятся Гайнский, Кочевской, Косинский, Чердынский и Соликамский округи.

В ГУ МЧС по Пермскому краю озвучили предварительный прогноз погоды на лето 2023 года. В среднем ожидается, что температура воздуха будет выше нормы. Такое заявление представители ведомства сделали на пресс-конференции, прошедшей в главном региональном управлении. «В мае температура воздуха будет около нормы, но выше, чем была в прошлом году. Июнь в 2023 году порадует пермяков теплой погодой. По северу и востоку края столбик термометра поднимется выше обычного, а вот осадки будут в пределах нормы. В июле на всей территории региона температура воздуха будет превышать нормативный показатель», — сообщает «АиФ-Пермь». В последний месяц лета будет также тепло, но воздух не прогреется выше нормы. Особое внимание в ведомстве уделяют риску возникновения ландшафтных пожаров. Так, под пристальным вниманием пожарных находятся Гайнский, Кочевской, Косинский, Чердынский и Соликамский округи.