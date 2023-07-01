Фото улова рыбак опубликовал в социальной сети
В Ханты-Мансийской автономном округе (ХМАО) рыбак поймал щуку весом 10,7 килограмм. Снимками своего улова Александр Тарасов поделился в социальной сети.
«Отличное начало сезона. В четыре часа утра мы уже на ногах, пьем кофе и выдвигаемся ловить щуку. Второй заброс, поклевка, фрикцион зажужжал. И вот зубастая в лодке. Первые предположения по весу: восемь, десять или 12 килограмм. Итог — 10,7 килограмм», — написал Тарасов в паблике «Рыбалка в Сургуте» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказало, что рыбак из ХМАО поймал крупного судака. Он также поделился фотографиями улова в социальных сетях.
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