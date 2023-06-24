24 июня 2023
23 июня 2023

Рыбак Зинченко из ХМАО похвастался своим уловом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, рыбак, удочка, рыбалка весной
Фото с уловом рыбак опубликовал в социальной сети Фото:

Рыбак из Сургута (ХМАО) Игорь Зинченко выловил крупного судака. Фото улова он разместил в социальной сети.

«Были сегодня на реке. Рыбу дня мы поймали и во время свернулись, успели до дождя. Погода обычная, летняя, но, руки мерзли и сам продрог. Горячий чай вернул в строй», — написал Зинченко в группе «Рыбалка в Сургуте» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО 4-летний рыбак поймал щуку весом около трех килограмм. Вытянуть крупный улов мальчику помог его отец.

Фото:

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Рыбак из Сургута (ХМАО) Игорь Зинченко выловил крупного судака. Фото улова он разместил в социальной сети. «Были сегодня на реке. Рыбу дня мы поймали и во время свернулись, успели до дождя. Погода обычная, летняя, но, руки мерзли и сам продрог. Горячий чай вернул в строй», — написал Зинченко в группе «Рыбалка в Сургуте» в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО 4-летний рыбак поймал щуку весом около трех килограмм. Вытянуть крупный улов мальчику помог его отец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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