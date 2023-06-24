Фото с уловом рыбак опубликовал в социальной сети
Рыбак из Сургута (ХМАО) Игорь Зинченко выловил крупного судака. Фото улова он разместил в социальной сети.
«Были сегодня на реке. Рыбу дня мы поймали и во время свернулись, успели до дождя. Погода обычная, летняя, но, руки мерзли и сам продрог. Горячий чай вернул в строй», — написал Зинченко в группе «Рыбалка в Сургуте» в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО 4-летний рыбак поймал щуку весом около трех килограмм. Вытянуть крупный улов мальчику помог его отец.
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