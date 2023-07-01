Челябинцев удивили неизвестные грибы в огороде. Фото

02 июля 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

Белошампиньоны появились на участках челябинцев после дождей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Челябинской области начали находить на огородах малоизвестные съедобные грибы — белошампиньоны румянящиеся. Отличить этот гриб от ядовитого могут только опытные грибники. «Выросло на грядках. Запах нейтральный, химией не пахнет», — сообщил один из участников паблика «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте», приложив к посту фотографии. Другие грибники подтвердили, что представленный на фото гриб — это белошампиньон румянящийся. Они рассказали, что тоже обнаружили эти грибы на своих участках. Белошампиньон румянящийся является малоизвестным съедобным грибом. Его можно есть как вареным, так и сырым. При сушке шляпки белошампиньона приобретают приятный розовый цвет. Гриб легко спутать с ядовитым, поэтому его собирают только опытные грибники. Паблик «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте» Паблик «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте»

Жители Челябинской области начали находить на огородах малоизвестные съедобные грибы — белошампиньоны румянящиеся. Отличить этот гриб от ядовитого могут только опытные грибники. «Выросло на грядках. Запах нейтральный, химией не пахнет», — сообщил один из участников паблика «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте», приложив к посту фотографии. Другие грибники подтвердили, что представленный на фото гриб — это белошампиньон румянящийся. Они рассказали, что тоже обнаружили эти грибы на своих участках. Белошампиньон румянящийся является малоизвестным съедобным грибом. Его можно есть как вареным, так и сырым. При сушке шляпки белошампиньона приобретают приятный розовый цвет. Гриб легко спутать с ядовитым, поэтому его собирают только опытные грибники.