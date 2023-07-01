Жители Челябинской области начали находить на огородах малоизвестные съедобные грибы — белошампиньоны румянящиеся. Отличить этот гриб от ядовитого могут только опытные грибники.
«Выросло на грядках. Запах нейтральный, химией не пахнет», — сообщил один из участников паблика «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте», приложив к посту фотографии.
Другие грибники подтвердили, что представленный на фото гриб — это белошампиньон румянящийся. Они рассказали, что тоже обнаружили эти грибы на своих участках. Белошампиньон румянящийся является малоизвестным съедобным грибом. Его можно есть как вареным, так и сырым. При сушке шляпки белошампиньона приобретают приятный розовый цвет. Гриб легко спутать с ядовитым, поэтому его собирают только опытные грибники.
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