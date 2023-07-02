Экс-советник Кучмы посоветовал украинцам уезжать из страны

Украинцам стоит покинуть страну до осени, заявил Олег Соскин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жителям Украины нужно этим летом уехать из страны перед обострением конфликта с Россией осенью. С таким предупреждением выступил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Уезжайте в другие страны. Ничего хорошего не будет. Сейчас лето — адаптируйтесь. Лето быстро пробежит — осень страшная будет», — сказал Соскин в своем блоге на youtube-канале . Также он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому подписать мирное соглашение с Россией. По словам Соскина, Киеву сейчас необходимо перемирие.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что украинцы покидают страну, чтобы найти защиту от социально-экономических проблем и «профашистских притеснений», передает телеканал 360. Он уточнил, что в этом виноваты США, которые эскалируют конфликт с Россией.