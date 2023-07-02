Экс-советник Кучмы посоветовал украинцам уезжать из страны

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Украинцам стоит покинуть страну до осени, заявил Олег Соскин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жителям Украины нужно этим летом уехать из страны перед обострением конфликта с Россией осенью. С таким предупреждением выступил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Уезжайте в другие страны. Ничего хорошего не будет. Сейчас лето — адаптируйтесь. Лето быстро пробежит — осень страшная будет», — сказал Соскин в своем блоге на youtube-канале. Также он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому подписать мирное соглашение с Россией. По словам Соскина, Киеву сейчас необходимо перемирие.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что украинцы покидают страну, чтобы найти защиту от социально-экономических проблем и «профашистских притеснений», передает телеканал 360. Он уточнил, что в этом виноваты США, которые эскалируют конфликт с Россией.

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Жителям Украины нужно этим летом уехать из страны перед обострением конфликта с Россией осенью. С таким предупреждением выступил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Уезжайте в другие страны. Ничего хорошего не будет. Сейчас лето — адаптируйтесь. Лето быстро пробежит — осень страшная будет», — сказал Соскин в своем блоге на youtube-канале. Также он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому подписать мирное соглашение с Россией. По словам Соскина, Киеву сейчас необходимо перемирие. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что украинцы покидают страну, чтобы найти защиту от социально-экономических проблем и «профашистских притеснений», передает телеканал 360. Он уточнил, что в этом виноваты США, которые эскалируют конфликт с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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