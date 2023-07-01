В курганском селе загорелся дом

В курганском селе Нагорское загорелся дом

02 июля 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

В селе Нагорское пожарные тушили частный дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Нагорское Притобольного округа (Курганская область) загорелся дом. Об этом сообщается в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». «В селе Нагорское загорелся дом на улице, где находится магазин. Ситуация осложняется из-за сильного ветра», — написал один из жителей в соцсети. Пользователь соцсети написала, что горит дом ее сестры в селе Нагорское. Жители помогают пожарным тушить огонь. На момент публикации дозвониться по телефону пресс-службы МЧС России по Курганской области не удалось. URA.RU направило редакционный запрос в ведомство, чтобы выяснить причины пожара. Публикация дополнится, когда будет получен ответ от пресс-службы МЧС России по Курганской области.

В селе Нагорское Притобольного округа (Курганская область) загорелся дом. Об этом сообщается в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». «В селе Нагорское загорелся дом на улице, где находится магазин. Ситуация осложняется из-за сильного ветра», — написал один из жителей в соцсети. Пользователь соцсети написала, что горит дом ее сестры в селе Нагорское. Жители помогают пожарным тушить огонь. На момент публикации дозвониться по телефону пресс-службы МЧС России по Курганской области не удалось. URA.RU направило редакционный запрос в ведомство, чтобы выяснить причины пожара. Публикация дополнится, когда будет получен ответ от пресс-службы МЧС России по Курганской области.