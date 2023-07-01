01 июля 2023
30 июня 2023

В курганском селе загорелся дом

В курганском селе Нагорское загорелся дом
© Служба новостей «URA.RU»
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Горят леса. Село Иковка, пожар, село иковка
В селе Нагорское пожарные тушили частный дом Фото:

В селе Нагорское Притобольного округа (Курганская область) загорелся дом. Об этом сообщается в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«В селе Нагорское загорелся дом на улице, где находится магазин. Ситуация осложняется из-за сильного ветра», — написал один из жителей в соцсети.

Пользователь соцсети написала, что горит дом ее сестры в селе Нагорское. Жители помогают пожарным тушить огонь. На момент публикации дозвониться по телефону пресс-службы МЧС России по Курганской области не удалось.

URA.RU направило редакционный запрос в ведомство, чтобы выяснить причины пожара. Публикация дополнится, когда будет получен ответ от пресс-службы МЧС России по Курганской области.

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В селе Нагорское Притобольного округа (Курганская область) загорелся дом. Об этом сообщается в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». «В селе Нагорское загорелся дом на улице, где находится магазин. Ситуация осложняется из-за сильного ветра», — написал один из жителей в соцсети. Пользователь соцсети написала, что горит дом ее сестры в селе Нагорское. Жители помогают пожарным тушить огонь. На момент публикации дозвониться по телефону пресс-службы МЧС России по Курганской области не удалось. URA.RU направило редакционный запрос в ведомство, чтобы выяснить причины пожара. Публикация дополнится, когда будет получен ответ от пресс-службы МЧС России по Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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