В курганском селе загорелся дом

В селе Нагорское Притобольного округа (Курганская область) загорелся дом. Об этом сообщается в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».
«В селе Нагорское загорелся дом на улице, где находится магазин. Ситуация осложняется из-за сильного ветра», — написал один из жителей в соцсети.
Пользователь соцсети написала, что горит дом ее сестры в селе Нагорское. Жители помогают пожарным тушить огонь. На момент публикации дозвониться по телефону пресс-службы МЧС России по Курганской области не удалось.
URA.RU направило редакционный запрос в ведомство, чтобы выяснить причины пожара. Публикация дополнится, когда будет получен ответ от пресс-службы МЧС России по Курганской области.
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