Как бороться с метеочувствительностью

Нутрициолог Лангнауэр: для борьбы с метеочувствительностью нужно отказаться от вредных привычек

Метеочувствительность может обуславливаться головными болями и недомоганием Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В мире много людей, которые подвержены метеочувствительности. На самочувствие такого человека может влиять температура или влажность воздуха, а также атмосферное давление. URA.RU приводит главную информацию о симптомах метеочувствительности и борьбе с ними.

Метеочувствительность — это реакция человека на погодные явления. Она происходит из-за нарушения адаптации организма к изменению климатических условий. По данным исследователей, примерно 35-40% населения Земли зависимы от погоды.

Как погода влияет на человека

Влияние погоды на самочувствие человека обусловлено нервными рецепторами, улавливающими все погодные изменения. Под определенные сигналы нервных клеток начинает подстраиваться весь организм. Из-за этого органы и системы человека переходят в состояние стресса.

Симптомы метеочувствительности

Метеозависимость чаще всего проявляется в симптомокомплексах. В них входят:

Ревматоидный . Сопровождается усталостью, общей слабостью и быстрой утомляемостью. Также могут присутствовать разные воспалительные реакции и болевые ощущения.

. Сопровождается усталостью, общей слабостью и быстрой утомляемостью. Также могут присутствовать разные воспалительные реакции и болевые ощущения. Церебральный. Человек становится раздражительным, а также страдает от общей возбудимости. Также метеочувствительный может страдать от головных болей, нарушения сна и расстройства дыхательной функции.

Человек становится раздражительным, а также страдает от общей возбудимости. Также метеочувствительный может страдать от головных болей, нарушения сна и расстройства дыхательной функции. Вегетососудистый . Проявляется в скачках артериального давления и вегетативных нарушениях.

. Проявляется в скачках артериального давления и вегетативных нарушениях. Кардиореспираторный . Человек начинает страдать от кашля, повышенной частоты дыхания, а также ускорения частоты сердечных сокращений.

. Человек начинает страдать от кашля, повышенной частоты дыхания, а также ускорения частоты сердечных сокращений. Диспепсический . У метеозависимого возникают неприятные ощущения в области желудка, кишечника или под правыми ребрами. Также появляется тошнота, отсутствие аппетита и нарушение стула.

. У метеозависимого возникают неприятные ощущения в области желудка, кишечника или под правыми ребрами. Также появляется тошнота, отсутствие аппетита и нарушение стула. Иммунологический . В таком случае может произойти нарушение защитных реакций организма, а также склонность к простудным и грибковым заболеваниям.

. В таком случае может произойти нарушение защитных реакций организма, а также склонность к простудным и грибковым заболеваниям. Кожно-аллергический . У человека появляются высыпания на коже, зуд и другие аллергические реакции.

. У человека появляются высыпания на коже, зуд и другие аллергические реакции. Геморрагический. Обусловлен кровоточивыми высыпаниями на коже, кровотечением слизистых, приливами крови к голове, кровотечениями из носа, а также повышенным кровенаполнением слизистой глаза и изменениями в формуле крови.

У людей в преклонном возрасте, которые страдают от хронических заболеваний так же ухудшается самочувствие. Старые травмы в это время так же дают знать о себе.

Как бороться с метеочувствительностью

По словам превентивного нутрициолога, специалиста по немедикаментозному восстановлению Иоланты Лангауэр, методы борьбы с метеочувствительностью зависят от ситуации. Например, при головной боли врач может порекомендовать пациенту обезболивающие препараты. В таком случае специалист советует принимать их сразу, иначе лекарства не дадут нужного эффекта.

При тревожности, как правило, принимают анксиолитики, они же транквилизаторы, заявила нутрициолог. Врачом подбираются препараты от повышенного давления. Также положительное влияние оказывают различные виды массажа и регулярные занятия спортом.

Однако Лангауэр подчеркнула, что для эффективного лечения необходимо устранить первопричину проблем с самочувствием. Факторами, влияющими на здоровье, могут быть стресс на работе или неустроенность в семейной жизни, из-за которых развивается невроз, обостряющийся при изменении погоды.

Кроме того, на самочувствие влияет малоподвижный образ жизни. Поэтому, если человек не занимается спортом и не гуляет на свежем воздухе, никакие лекарства не помогут справиться с метеочувствительностью, уверена специалист. Также она посоветовала отказаться от вредных привычек и не запускать хронические заболевания.