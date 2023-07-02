02 июля 2023

CBC: морпеха ВС США уничтожили во время ужина в ресторане Краматорска

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
В зоне СВО погиб военный из США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ветеран морской пехоты США Ян Фрэнк Торторичи уничтожен ударом ракеты во время ужина в ресторане Краматорска. Об этом сообщает телеканал CBS.

На Украину Торторичи прибыл с самого начала российской спецоперации. Он участвовал в боевых действиях на стороне Киева в составе так называемого «Интернационального легиона». Данные о гибели военного во время ужина в ресторане Краматорска, по данным телеканала CBS, подтвердили его родственники.

Ранее российская армия нанесла высокоточный удар по пункту размещения бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске. В момент удара в ресторане находились иностранные наемники, инструкторы и офицеры ВСУ, уточнили в ведомстве, пишет RT. Военный аналитик Владислав Шурыгин заявил, что удар по штабу ВСУ в Краматорске стал для Киева весьма болезненным, передает МК.

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Ветеран морской пехоты США Ян Фрэнк Торторичи уничтожен ударом ракеты во время ужина в ресторане Краматорска. Об этом сообщает телеканал CBS. На Украину Торторичи прибыл с самого начала российской спецоперации. Он участвовал в боевых действиях на стороне Киева в составе так называемого «Интернационального легиона». Данные о гибели военного во время ужина в ресторане Краматорска, по данным телеканала CBS, подтвердили его родственники. Ранее российская армия нанесла высокоточный удар по пункту размещения бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске. В момент удара в ресторане находились иностранные наемники, инструкторы и офицеры ВСУ, уточнили в ведомстве, пишет RT. Военный аналитик Владислав Шурыгин заявил, что удар по штабу ВСУ в Краматорске стал для Киева весьма болезненным, передает МК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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