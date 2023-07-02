CBC: морпеха ВС США уничтожили во время ужина в ресторане Краматорска

Ветеран морской пехоты США Ян Фрэнк Торторичи уничтожен ударом ракеты во время ужина в ресторане Краматорска. Об этом сообщает телеканал CBS.
На Украину Торторичи прибыл с самого начала российской спецоперации. Он участвовал в боевых действиях на стороне Киева в составе так называемого «Интернационального легиона». Данные о гибели военного во время ужина в ресторане Краматорска, по данным телеканала
Ранее российская армия нанесла высокоточный удар по пункту размещения бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске. В момент удара в ресторане находились иностранные наемники, инструкторы и офицеры ВСУ, уточнили в ведомстве, пишет RT. Военный аналитик Владислав Шурыгин заявил, что удар по штабу ВСУ в Краматорске стал для Киева весьма болезненным, передает
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