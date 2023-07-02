02 июля 2023

Медведев набросал список стран, с которыми Москве стоит перестать общаться

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, медведев дмитрий
Медведев полагает, что России следует приостановить дипломатические отношения с рядом стран Фото:

Москве следует приостановить дипломатические отношения с Великобританией, рядом стран Балтии, Польшей и Финляндией. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«С Финляндией и ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии) лучше бы вообще временно приостановить дипломатические сношения или как минимум до поры до времени понизить их уровень», — рассказа Медведев в статье для «Российской газеты».

Ранее в Пентагоне уверили, что Соединенные Штаты продолжают контактировать с Россией на разных уровнях. По словам официального представителя организации Патрика Райдера, у Москвы и США есть множество каналов коммуникации и различные механизмы общения, передает RT.

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Москве следует приостановить дипломатические отношения с Великобританией, рядом стран Балтии, Польшей и Финляндией. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «С Финляндией и ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии) лучше бы вообще временно приостановить дипломатические сношения или как минимум до поры до времени понизить их уровень», — рассказа Медведев в статье для «Российской газеты». Ранее в Пентагоне уверили, что Соединенные Штаты продолжают контактировать с Россией на разных уровнях. По словам официального представителя организации Патрика Райдера, у Москвы и США есть множество каналов коммуникации и различные механизмы общения, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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