Медведев набросал список стран, с которыми Москве стоит перестать общаться

Москве следует приостановить дипломатические отношения с Великобританией, рядом стран Балтии, Польшей и Финляндией. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«С Финляндией и ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии) лучше бы вообще временно приостановить дипломатические сношения или как минимум до поры до времени понизить их уровень», — рассказа Медведев в статье для «Российской газеты».
Ранее в Пентагоне уверили, что Соединенные Штаты продолжают контактировать с Россией на разных уровнях. По словам официального представителя организации Патрика Райдера, у Москвы и США есть множество каналов коммуникации и различные механизмы общения, передает RT.
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