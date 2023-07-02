Челябинская область вошла в число лидеров рейтинга по качеству дорог в России

В Челябинской области показатель улучшился в сравнении с 2021 годом на одну позицию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область заняла четвертое место в рейтинге качества дорог в России по итогам 2022 года. В области 83,1% дорог регионального и местного значения соответствуют нормативным требованиям, отмечается в исследовании.

«Лидером рейтинга стала Москва, где нормативным требованиям отвечает 97,5% региональных или местных трасс. В лидирующую группу также входят ХМАО, Краснодарский край, Ингушетия, Челябинская область, где более 80% дорог соответствуют требованиям», — сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.

При этом, в Челябинской области показатель улучшился в сравнении с 2021 годом на одну позицию. Тогда регион занимал пятую строчку рейтинга. Доля автодорог регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, составляла 81,4%.

В аутсайдерах рейтинга находится Архангельская область, где нормативам отвечает только 13% дорог. Также Кировская область и Марий Эл, где доля местных и региональных дорог, соответствующих требованиям, равна 20-30%. В целом в России нормативам отвечают 52,6% автодорог регионального и местного значения.

Ранее Челябинская область заняла 43 место среди 85 взятых в расчет регионов России в рейтинге по доходам населения по итогам 2022 года. Доля живущих за чертой бедности составляет 11, 3%.