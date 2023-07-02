Синоптик поделился прогнозом погоды в Свердловской области на июль

В июле в Свердловской области ожидается теплая погода, местами превышающая норму. Тепло незначительно отступит ближе к середине месяца, но затем вернет свои позиции. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
«Большая часть первой декады месяца в Екатеринбурге ожидается очень теплой. Температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы на 3-6 градусов. Ближе к концу первой десятидневки сформировавшийся антициклон принесет порцию более прохладного воздуха с северо-запада и жаркий период прервется», — сообщил синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В третьей декаде в области температура ожидается около нормы или ниже нее. «Наиболее вероятно, что заключительная десятидневка станет самой холодной декадой июля. В целом погода в июле ожидается в пределах нормы или выше нее со средней температурой +19, +21. Будет сохранятся дефицит осадков», — добавил Пулин.
Погода в Свердловской области 3 июля ожидается жаркой. Температура днем +25, +30. В Екатеринбурге возможны незначительные осадки в виде дождя. Ветер западный, северо-западный 1-6 м/с. Днем воздух прогреется до 29 градусов тепла.
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