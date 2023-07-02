02 июля 2023

Синоптик поделился прогнозом погоды в Свердловской области на июль

© Служба новостей «URA.RU»
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Велосипед, скейт, ролики, самокат. Екатеринбург, октябрьская площадь, жара, солнечная погода
В целом июль будет радовать свердловчан теплом Фото:

В июле в Свердловской области ожидается теплая погода, местами превышающая норму. Тепло незначительно отступит ближе к середине месяца, но затем вернет свои позиции. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Большая часть первой декады месяца в Екатеринбурге ожидается очень теплой. Температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы на 3-6 градусов. Ближе к концу первой десятидневки сформировавшийся антициклон принесет порцию более прохладного воздуха с северо-запада и жаркий период прервется», — сообщил синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В третьей декаде в области температура ожидается около нормы или ниже нее. «Наиболее вероятно, что заключительная десятидневка станет самой холодной декадой июля. В целом погода в июле ожидается в пределах нормы или выше нее со средней температурой +19, +21. Будет сохранятся дефицит осадков», — добавил Пулин.

Погода в Свердловской области 3 июля ожидается жаркой. Температура днем +25, +30. В Екатеринбурге возможны незначительные осадки в виде дождя. Ветер западный, северо-западный 1-6 м/с. Днем воздух прогреется до 29 градусов тепла.

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В июле в Свердловской области ожидается теплая погода, местами превышающая норму. Тепло незначительно отступит ближе к середине месяца, но затем вернет свои позиции. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Большая часть первой декады месяца в Екатеринбурге ожидается очень теплой. Температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы на 3-6 градусов. Ближе к концу первой десятидневки сформировавшийся антициклон принесет порцию более прохладного воздуха с северо-запада и жаркий период прервется», — сообщил синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В третьей декаде в области температура ожидается около нормы или ниже нее. «Наиболее вероятно, что заключительная десятидневка станет самой холодной декадой июля. В целом погода в июле ожидается в пределах нормы или выше нее со средней температурой +19, +21. Будет сохранятся дефицит осадков», — добавил Пулин. Погода в Свердловской области 3 июля ожидается жаркой. Температура днем +25, +30. В Екатеринбурге возможны незначительные осадки в виде дождя. Ветер западный, северо-западный 1-6 м/с. Днем воздух прогреется до 29 градусов тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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