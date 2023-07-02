02 июля 2023

В Госдуме ответили, потребуется ли мобилизация из-за ухода ЧВК «Вагнер»

Картаполов: необходимости в мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны СВО нет
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Необходимости в новой волне мобилизации нет, заявил Андрей Картаполов Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Новой волны мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны СВО в России не будет. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он уточнил, что боевой потенциал России не снизится, так как бойцов «Вагнера» есть кем заменить.

«Не потребуется никакая новая волна мобилизации [из-за ухода ЧВК „Вагнер“ из зоны СВО]. Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет», — рассказал Картаполов. Его слова передает ТАСС.

Он уточнил, что сейчас нет угрозы снижения боевого потенциала России в спецоперации на Украине. По словам Картаполова, во время мятежа основателя частной военной компании Евгения Пригожина, бойцов «Вагнера» не было на фронте, но отражение ВСУ шло успешно и без их участия. «Что касается их замены в резерве, то есть чем и кем их заменить», — заключил Картаполов.

Ранее ЧВК «Вагнер» разрешили разместиться в Беларуси после попытки мятежа Пригожина. Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг строительство в стране пунктов набора в «Вагнер», однако заявил, что все желающие бойцы смогут разместиться в стране. Также Лукашенко с позволения президента РФ Владимира Путина смог остановить мятеж путем переговоров с Пригожиным.

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Новой волны мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны СВО в России не будет. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он уточнил, что боевой потенциал России не снизится, так как бойцов «Вагнера» есть кем заменить. «Не потребуется никакая новая волна мобилизации [из-за ухода ЧВК „Вагнер“ из зоны СВО]. Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет», — рассказал Картаполов. Его слова передает ТАСС. Он уточнил, что сейчас нет угрозы снижения боевого потенциала России в спецоперации на Украине. По словам Картаполова, во время мятежа основателя частной военной компании Евгения Пригожина, бойцов «Вагнера» не было на фронте, но отражение ВСУ шло успешно и без их участия. «Что касается их замены в резерве, то есть чем и кем их заменить», — заключил Картаполов. Ранее ЧВК «Вагнер» разрешили разместиться в Беларуси после попытки мятежа Пригожина. Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг строительство в стране пунктов набора в «Вагнер», однако заявил, что все желающие бойцы смогут разместиться в стране. Также Лукашенко с позволения президента РФ Владимира Путина смог остановить мятеж путем переговоров с Пригожиным.
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