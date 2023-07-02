Бойцы на танках Т-72Б3М с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска оказали огненную поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск. Видео распространила пресс-служба Минобороны РФ.
«Танкисты Западного военного округа оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск. Т-72Б3М могут работать прямой наводкой на передовой и с закрытых огневых позиций, укрывшись за рельефом местности», — отметили в военном ведомстве.
Там также добавили, что танки эффективно бьют огнем по противнику, обеспечивают качественную оборону и активное наступление мотострелковых подразделений. По словам командира танковой роты, как только осуществляется подвоз резервов и личного состава, бойцы выходят на позиции и наносят огнем поражение. Еще в моменте работы они узнают, что есть попадание. Каждая подобная новость заряжает позитивом все больше и больше.
Ранее стало известно, что в зоне специальной военной операции подшефный танк Т-72Б3М «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ) отбил контрнаступление ВСУ на Авдеевском направлении. Информацию об этом подтвердила один из организаторов ЖГУТа Елена Антипина.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.