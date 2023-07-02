02 июля 2023
01 июля 2023

Танки с челябинскими двигателями разбирают вражеские «опорники». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Танкисты Западного военного округа оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям Фото:

Бойцы на танках Т-72Б3М с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска оказали огненную поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск. Видео распространила пресс-служба Минобороны РФ.

«Танкисты Западного военного округа оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск. Т-72Б3М могут работать прямой наводкой на передовой и с закрытых огневых позиций, укрывшись за рельефом местности», — отметили в военном ведомстве.

Там также добавили, что танки эффективно бьют огнем по противнику, обеспечивают качественную оборону и активное наступление мотострелковых подразделений. По словам командира танковой роты, как только осуществляется подвоз резервов и личного состава, бойцы выходят на позиции и наносят огнем поражение. Еще в моменте работы они узнают, что есть попадание. Каждая подобная новость заряжает позитивом все больше и больше.

Ранее стало известно, что в зоне специальной военной операции подшефный танк Т-72Б3М «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ) отбил контрнаступление ВСУ на Авдеевском направлении. Информацию об этом подтвердила один из организаторов ЖГУТа Елена Антипина.

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Бойцы на танках Т-72Б3М с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска оказали огненную поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск. Видео распространила пресс-служба Минобороны РФ. «Танкисты Западного военного округа оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск. Т-72Б3М могут работать прямой наводкой на передовой и с закрытых огневых позиций, укрывшись за рельефом местности», — отметили в военном ведомстве. Там также добавили, что танки эффективно бьют огнем по противнику, обеспечивают качественную оборону и активное наступление мотострелковых подразделений. По словам командира танковой роты, как только осуществляется подвоз резервов и личного состава, бойцы выходят на позиции и наносят огнем поражение. Еще в моменте работы они узнают, что есть попадание. Каждая подобная новость заряжает позитивом все больше и больше. Ранее стало известно, что в зоне специальной военной операции подшефный танк Т-72Б3М «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ) отбил контрнаступление ВСУ на Авдеевском направлении. Информацию об этом подтвердила один из организаторов ЖГУТа Елена Антипина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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