На Украине объяснили, кому придется расплачиваться за долги Киева

Министр финансов Украины: Киев оставит долги будущим поколениям
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Сергей Марченко заявил, что Украине нужно быть осторожной с западной финансовой поддержкой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киевский режим оставит свой долг перед западными странами будущему поколению. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

«Значительная часть финансовой помощи Украине была предоставлена в виде кредитов <…> Это ляжет бременем на будущие поколения», — заявил Марченко в интервью Financial Times. Отмечается, что 50 миллиардов евро от ЕС будут предоставлены Украине в виде грантов. По его словам, Киеву нужно осторожно относиться к такой поддержке Запада.

Ранее стало известно, что Евросоюз выделит новый пакет финансовой помощи на сумму 50 миллиардов евро для первоочередных обязательств и инфраструктуры на Украине, передает телеканал 360. Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что киевский режим надеется частично закрыть свой госдолг за счет заблокированных российских активов и тех средств, которые Украина попытается «отобрать у РФ».

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Киевский режим оставит свой долг перед западными странами будущему поколению. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко. «Значительная часть финансовой помощи Украине была предоставлена в виде кредитов <…> Это ляжет бременем на будущие поколения», — заявил Марченко в интервью Financial Times. Отмечается, что 50 миллиардов евро от ЕС будут предоставлены Украине в виде грантов. По его словам, Киеву нужно осторожно относиться к такой поддержке Запада. Ранее стало известно, что Евросоюз выделит новый пакет финансовой помощи на сумму 50 миллиардов евро для первоочередных обязательств и инфраструктуры на Украине, передает телеканал 360. Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что киевский режим надеется частично закрыть свой госдолг за счет заблокированных российских активов и тех средств, которые Украина попытается «отобрать у РФ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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