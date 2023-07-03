Киевский режим оставит свой долг перед западными странами будущему поколению. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.
«Значительная часть финансовой помощи Украине была предоставлена в виде кредитов <…> Это ляжет бременем на будущие поколения», — заявил Марченко в интервью Financial Times. Отмечается, что 50 миллиардов евро от ЕС будут предоставлены Украине в виде грантов. По его словам, Киеву нужно осторожно относиться к такой поддержке Запада.
Ранее стало известно, что Евросоюз выделит новый пакет финансовой помощи на сумму 50 миллиардов евро для первоочередных обязательств и инфраструктуры на Украине, передает телеканал 360. Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что киевский режим надеется частично закрыть свой госдолг за счет заблокированных российских активов и тех средств, которые Украина попытается «отобрать у РФ».
Киевский режим оставит свой долг перед западными странами будущему поколению. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко. «Значительная часть финансовой помощи Украине была предоставлена в виде кредитов <…> Это ляжет бременем на будущие поколения», — заявил Марченко в интервью Financial Times. Отмечается, что 50 миллиардов евро от ЕС будут предоставлены Украине в виде грантов. По его словам, Киеву нужно осторожно относиться к такой поддержке Запада. Ранее стало известно, что Евросоюз выделит новый пакет финансовой помощи на сумму 50 миллиардов евро для первоочередных обязательств и инфраструктуры на Украине, передает телеканал 360. Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что киевский режим надеется частично закрыть свой госдолг за счет заблокированных российских активов и тех средств, которые Украина попытается «отобрать у РФ».