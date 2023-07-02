Жители Тобольска бьют тревогу из-за попрошайки с младенцем. Видео

В Тобольске попрошайка использует младенца, заставляя ребенка находиться на сильной жаре

03 июля 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Тоболяки опасаются за судьбу младенца и считают, что он находится в опасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Тобольска пожаловались на женщину, которая просит милостыню с младенцем. Ребенок перемотан одеялом и веревками и находится на сильной жаре, при этом не издавая никаких звуков. Видео и фото с попрошайкой тоболяки разместили в социальной сети «ВКонтакте». «Шли сегодня в „Евразию“, просит денег, руки тянет. Качает на ногах ребенка, связанного веревкой от ног до шей. Долго это насилие над детьми в нашем туристическом городе будет продолжаться? На улице невыносимая жара», — написала тоболячка Алена Гайсина в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях к записи другая жительница города выложила видео, снятое на том же месте. На нем видно, как просящая милостыню женщина сидит на земле, на коленях у нее маленький ребенок, замотанный в одеяло и связанный веревкой. В день съемки, 2 июля, в Тобольске было 32 градуса тепла. Другие пользователи отметили, что ребенок, возможно, может находиться под воздействием каких-либо препаратов, так как не издает никаких звуков. URA.RU обратилось за комментарием по ситуации в пресс-службу УМВД по Тюменской области. «Граждане вправе сообщить о своих подозрениях о совершении правонарушения в правоохранительные органы. К примеру, в дежурную часть напрямую или по номеру 112. Информация будет зарегистрирована и проверена. В случае, если подтвердятся сведения о наличии в чьих-либо действиях состава преступления, виновный понесет положенную по закону ответственность», — пояснили в пресс-службе ведомства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Тобольска пожаловались на женщину, которая просит милостыню с младенцем. Ребенок перемотан одеялом и веревками и находится на сильной жаре, при этом не издавая никаких звуков. Видео и фото с попрошайкой тоболяки разместили в социальной сети «ВКонтакте». «Шли сегодня в „Евразию“, просит денег, руки тянет. Качает на ногах ребенка, связанного веревкой от ног до шей. Долго это насилие над детьми в нашем туристическом городе будет продолжаться? На улице невыносимая жара», — написала тоболячка Алена Гайсина в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях к записи другая жительница города выложила видео, снятое на том же месте. На нем видно, как просящая милостыню женщина сидит на земле, на коленях у нее маленький ребенок, замотанный в одеяло и связанный веревкой. В день съемки, 2 июля, в Тобольске было 32 градуса тепла. Другие пользователи отметили, что ребенок, возможно, может находиться под воздействием каких-либо препаратов, так как не издает никаких звуков. URA.RU обратилось за комментарием по ситуации в пресс-службу УМВД по Тюменской области. «Граждане вправе сообщить о своих подозрениях о совершении правонарушения в правоохранительные органы. К примеру, в дежурную часть напрямую или по номеру 112. Информация будет зарегистрирована и проверена. В случае, если подтвердятся сведения о наличии в чьих-либо действиях состава преступления, виновный понесет положенную по закону ответственность», — пояснили в пресс-службе ведомства.