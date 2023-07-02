Грузди выросли в разных районах Челябинской области
В лесах Челябинской области выросли грузди. Фотографиями грибов из Кизильского и Аргаяшского районов поделились местные жители в социальных сетях.
«Поехали за белыми грибами. Случайно нарвались на груздочки. От силы трехлитровая баночка засолки», — пишет Оксана П. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».
Ирина Д. в том же паблике опубликовала фото с просьбой помочь определить вид грибов. Женщину ввело в замешательство, что они росли как грузди, а внешне и по запаху напомнили сыроежки. В комментариях объяснили — это «сухой груздь» или «подгруздок».
Женщину ввели в замешательство вид и запах груздей
Челябинка нашла «сухие грузди» в Кизильском районе
Грузди появились в Аргаяшском районе
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