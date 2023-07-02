02 июля 2023
01 июля 2023

В челябинских лесах появились грузди. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Некрасовский рынок. Курган , грузди, грибы
Грузди выросли в разных районах Челябинской области Фото:

В лесах Челябинской области выросли грузди. Фотографиями грибов из Кизильского и Аргаяшского районов поделились местные жители в социальных сетях.

«Поехали за белыми грибами. Случайно нарвались на груздочки. От силы трехлитровая баночка засолки», — пишет Оксана П. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

Ирина Д. в том же паблике опубликовала фото с просьбой помочь определить вид грибов. Женщину ввело в замешательство, что они росли как грузди, а внешне и по запаху напомнили сыроежки. В комментариях объяснили — это «сухой груздь» или «подгруздок».

Женщину ввели в замешательство вид и запах груздей
Женщину ввели в замешательство вид и запах груздей
Челябинка нашла «сухие грузди» в Кизильском районе
Челябинка нашла «сухие грузди» в Кизильском районе
Грузди появились в Аргаяшском районе
Грузди появились в Аргаяшском районе

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В лесах Челябинской области выросли грузди. Фотографиями грибов из Кизильского и Аргаяшского районов поделились местные жители в социальных сетях. «Поехали за белыми грибами. Случайно нарвались на груздочки. От силы трехлитровая баночка засолки», — пишет Оксана П. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». Ирина Д. в том же паблике опубликовала фото с просьбой помочь определить вид грибов. Женщину ввело в замешательство, что они росли как грузди, а внешне и по запаху напомнили сыроежки. В комментариях объяснили — это «сухой груздь» или «подгруздок».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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