Челябинский губернатор увеличит меры поддержки машиностроения

Текслер намерен повысить престиж инженерных и рабочих специальностей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер намерен увеличить меры поддержки машиностроения в регионе. Об этом он заявил на заседании совета регионального отделения «СоюзМаш России», сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Необходимо развивать „Профессионалитет“, укреплять материально-техническую базу, интегрировать учреждения среднего-профессионального образования с предприятиями, создавать безопасные, комфортные условия труда. Отдельно губернатор остановился на мерах господдержки. И с учетом новых задач меры поддержки дополняются», — уточнили в пресс-службе.

Губернатор отметил увеличение объема производства Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) и Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ). Текслер также указал на важность поддержки престижа инженерных и рабочих специальностей, рассказав про практическую олимпиаду «Звезда». Минобру области он поручил расширить инфраструктуру образования, связанную с техническими направлениями.

«На базе научно-производственного объединения „Электромашина“ зарегистрирован первый в области технопарк „ЗЭМ“. На автомобильном заводе „Урал“ запустили строительство нового сборочного комплекса. Завод значительно увеличит объемы производства», — отметил Текслер.