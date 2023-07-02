02 июля 2023

Челябинский губернатор увеличит меры поддержки машиностроения

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на Курасанском ГОК. Челябинская область, текслер алексей
Текслер намерен повысить престиж инженерных и рабочих специальностей Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер намерен увеличить меры поддержки машиностроения в регионе. Об этом он заявил на заседании совета регионального отделения «СоюзМаш России», сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Необходимо развивать „Профессионалитет“, укреплять материально-техническую базу, интегрировать учреждения среднего-профессионального образования с предприятиями, создавать безопасные, комфортные условия труда. Отдельно губернатор остановился на мерах господдержки. И с учетом новых задач меры поддержки дополняются», — уточнили в пресс-службе.

Губернатор отметил увеличение объема производства Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) и Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ). Текслер также указал на важность поддержки престижа инженерных и рабочих специальностей, рассказав про практическую олимпиаду «Звезда». Минобру области он поручил расширить инфраструктуру образования, связанную с техническими направлениями.

«На базе научно-производственного объединения „Электромашина“ зарегистрирован первый в области технопарк „ЗЭМ“. На автомобильном заводе „Урал“ запустили строительство нового сборочного комплекса. Завод значительно увеличит объемы производства», — отметил Текслер.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер намерен увеличить меры поддержки машиностроения в регионе. Об этом он заявил на заседании совета регионального отделения «СоюзМаш России», сообщили в пресс-службе правительства региона. «Необходимо развивать „Профессионалитет“, укреплять материально-техническую базу, интегрировать учреждения среднего-профессионального образования с предприятиями, создавать безопасные, комфортные условия труда. Отдельно губернатор остановился на мерах господдержки. И с учетом новых задач меры поддержки дополняются», — уточнили в пресс-службе. Губернатор отметил увеличение объема производства Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) и Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ). Текслер также указал на важность поддержки престижа инженерных и рабочих специальностей, рассказав про практическую олимпиаду «Звезда». Минобру области он поручил расширить инфраструктуру образования, связанную с техническими направлениями. «На базе научно-производственного объединения „Электромашина“ зарегистрирован первый в области технопарк „ЗЭМ“. На автомобильном заводе „Урал“ запустили строительство нового сборочного комплекса. Завод значительно увеличит объемы производства», — отметил Текслер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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