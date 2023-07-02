02 июля 2023

В Екатеринбурге на месяц перекроют переход от набережной к Историческому скверу из-за фестиваля

STENOGRAFFIA перекроет переход, чтобы преобразить «Стену Виктора Цоя» в Екатеринбурге
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Празднование Дня России. Екатеринбург, подземный переход, рисунки на стенах, цой виктор, переход цоя
Обновленный переход презентуют к юбилею города Фото:
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Екатеринбург празднует 300-летие

Участники стрит-арт фестиваля STENOGRAFFIA преобразят переход с изображением певца Виктора Цоя в центре Екатеринбурга. Обновленное пространство появится к юбилею города в августе. Чтобы успеть в срок, с 14 июля переход от набережной городского пруда к Историческому скверу перекроют. Об этом URA.RU рассказали представители STENOGRAFFIA.

«Сейчас в центре Екатеринбурга уже существует народный арт-объект, посвященный творчеству Виктора Цоя. Но, к сожалению, его текущее состояние удручает. Рисунки осыпались, а сами стены нуждаются в ремонте. Мы восстановим поверхность перехода, и художник создаст там арт-объект, посвященный группам Уральского рок-клуба», — поделилась планами руководитель фестиваля Анна Клец.

После реставрации перехода STENOGRAFFIA проведет торжественное открытие арт-объекта. Обновленное пространство станет еще одним подарком к 300-летию Екатеринбурга.

Фестиваль STENOGRAFFIA стартует в Екатеринбурге с 14 июля. Организаторы запланировали несколько крупных арт-объектов, реализация которых будет завершена ко Дню города. Ранее стало известно, что на фестиваль приедут художники из Испании и Германии.

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Участники стрит-арт фестиваля STENOGRAFFIA преобразят переход с изображением певца Виктора Цоя в центре Екатеринбурга. Обновленное пространство появится к юбилею города в августе. Чтобы успеть в срок, с 14 июля переход от набережной городского пруда к Историческому скверу перекроют. Об этом URA.RU рассказали представители STENOGRAFFIA. «Сейчас в центре Екатеринбурга уже существует народный арт-объект, посвященный творчеству Виктора Цоя. Но, к сожалению, его текущее состояние удручает. Рисунки осыпались, а сами стены нуждаются в ремонте. Мы восстановим поверхность перехода, и художник создаст там арт-объект, посвященный группам Уральского рок-клуба», — поделилась планами руководитель фестиваля Анна Клец. После реставрации перехода STENOGRAFFIA проведет торжественное открытие арт-объекта. Обновленное пространство станет еще одним подарком к 300-летию Екатеринбурга. Фестиваль STENOGRAFFIA стартует в Екатеринбурге с 14 июля. Организаторы запланировали несколько крупных арт-объектов, реализация которых будет завершена ко Дню города. Ранее стало известно, что на фестиваль приедут художники из Испании и Германии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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