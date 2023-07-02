В Екатеринбурге на месяц перекроют переход от набережной к Историческому скверу из-за фестиваля

Участники стрит-арт фестиваля STENOGRAFFIA преобразят переход с изображением певца Виктора Цоя в центре Екатеринбурга. Обновленное пространство появится к юбилею города в августе. Чтобы успеть в срок, с 14 июля переход от набережной городского пруда к Историческому скверу перекроют. Об этом URA.RU рассказали представители STENOGRAFFIA.
«Сейчас в центре Екатеринбурга уже существует народный арт-объект, посвященный творчеству Виктора Цоя. Но, к сожалению, его текущее состояние удручает. Рисунки осыпались, а сами стены нуждаются в ремонте. Мы восстановим поверхность перехода, и художник создаст там арт-объект, посвященный группам Уральского рок-клуба», — поделилась планами руководитель фестиваля Анна Клец.
После реставрации перехода STENOGRAFFIA проведет торжественное открытие арт-объекта. Обновленное пространство станет еще одним подарком к 300-летию Екатеринбурга.
Фестиваль STENOGRAFFIA стартует в Екатеринбурге с 14 июля. Организаторы запланировали несколько крупных арт-объектов, реализация которых будет завершена ко Дню города. Ранее стало известно, что на фестиваль приедут художники из Испании и Германии.
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