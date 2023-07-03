На главу Крыма Сергея Аксенова была совершена попытка покушения. ФСБ смогла ее пресечь. Об этом сообщает само ведомство. Отмечается, что мужчина, завербованный Службой безопасности Украины (СБУ), хотел взорвать автомобиль Аксенова.
«Агент иностранной спецслужбы прибыл на территорию Республики Крым и приступил к подготовке совершения теракта, который планировал осуществить путем подрыва легкового автомобиля главы республики», — сообщает ФСБ. Их слова передает РИА Новости.
Уточняется, что мужчина, совершивший попытку покушения, является гражданином России, завербованным СБУ. Его задержали при попытке забрать бомбу из своего тайника. Агента обвинили в покушении на совершение теракта и незаконной покупке взрывчатых веществ.
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