В лесах ЯНАО вспыхнул пожар

03 июля 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Очаг возгорания находится в Надымском районе Фото: Денис Моргунов © URA.RU В лесу Надымского района ЯНАО загорелся лес. Об этом сообщили в окружном управлении МЧС. «На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действует 1 природный пожар на площади 3,5 Га. Очаг находится в Надымском районе и на текущий момент локализован», — говорится в сообщении. Спасатели призывают ямальцев, которые заметили возгорание, сообщать об этом в службу лесного хозяйства. Последние пожары на территории Ямала были зафиксированы месяц назад. Пожарные боролись с двумя очагами возгорания на площади 26,3 гектара.

В лесу Надымского района ЯНАО загорелся лес. Об этом сообщили в окружном управлении МЧС. «На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действует 1 природный пожар на площади 3,5 Га. Очаг находится в Надымском районе и на текущий момент локализован», — говорится в сообщении. Спасатели призывают ямальцев, которые заметили возгорание, сообщать об этом в службу лесного хозяйства. Последние пожары на территории Ямала были зафиксированы месяц назад. Пожарные боролись с двумя очагами возгорания на площади 26,3 гектара.