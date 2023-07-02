В лесах ЯНАО вспыхнул пожар

Очаг возгорания находится в Надымском районе
В лесу Надымского района ЯНАО загорелся лес. Об этом сообщили в окружном управлении МЧС.
«На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действует 1 природный пожар на площади 3,5 Га. Очаг находится в Надымском районе и на текущий момент локализован», — говорится в сообщении. Спасатели призывают ямальцев, которые заметили возгорание, сообщать об этом в службу лесного хозяйства.
Последние пожары на территории Ямала были зафиксированы месяц назад. Пожарные боролись с двумя очагами возгорания на площади 26,3 гектара.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.