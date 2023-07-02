02 июля 2023
01 июля 2023
30 июня 2023

В лесах ЯНАО вспыхнул пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Очаг возгорания находится в Надымском районе Фото:

В лесу Надымского района ЯНАО загорелся лес. Об этом сообщили в окружном управлении МЧС.

«На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действует 1 природный пожар на площади 3,5 Га. Очаг находится в Надымском районе и на текущий момент локализован», — говорится в сообщении. Спасатели призывают ямальцев, которые заметили возгорание, сообщать об этом в службу лесного хозяйства.

Последние пожары на территории Ямала были зафиксированы месяц назад. Пожарные боролись с двумя очагами возгорания на площади 26,3 гектара.

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В лесу Надымского района ЯНАО загорелся лес. Об этом сообщили в окружном управлении МЧС. «На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действует 1 природный пожар на площади 3,5 Га. Очаг находится в Надымском районе и на текущий момент локализован», — говорится в сообщении. Спасатели призывают ямальцев, которые заметили возгорание, сообщать об этом в службу лесного хозяйства. Последние пожары на территории Ямала были зафиксированы месяц назад. Пожарные боролись с двумя очагами возгорания на площади 26,3 гектара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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