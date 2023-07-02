02 июля 2023
01 июля 2023
30 июня 2023

В поликлиниках ЯНАО начали работать кабинеты психологической помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Реабилитационный центр "Урал без наркотиков". Екатеринбург, психолог
Ранее помощь психолога можно было получить только в профильных учреждениях Фото:

В поликлиниках ЯНАО начали работу кабинеты психологической помощи. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения ЯНАО.

«Психологи начали работу в поликлинике совместно с врачами общей практики и узкими специалистами. Они будут проводить с пациентами курсы дыхательной гимнастики, тренинги, направят к узким специалистам для назначения медикаментозной терапии», — говорится в сообщении департамента.

Особое внимание будут оказывать участникам боевых действий и реадаптации военнослужащих и членов их семей. Для этого врачи прошли профильное обучение в Центре социальной помощи семье и детям в Ростове-на-Дону.

Ранее URA.RU рассказывало о планах на открытие в Салехарде студии психологической помощи. В центр смогут приходить все жители окружной столицы.

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В поликлиниках ЯНАО начали работу кабинеты психологической помощи. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения ЯНАО. «Психологи начали работу в поликлинике совместно с врачами общей практики и узкими специалистами. Они будут проводить с пациентами курсы дыхательной гимнастики, тренинги, направят к узким специалистам для назначения медикаментозной терапии», — говорится в сообщении департамента. Особое внимание будут оказывать участникам боевых действий и реадаптации военнослужащих и членов их семей. Для этого врачи прошли профильное обучение в Центре социальной помощи семье и детям в Ростове-на-Дону. Ранее URA.RU рассказывало о планах на открытие в Салехарде студии психологической помощи. В центр смогут приходить все жители окружной столицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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