В поликлиниках ЯНАО начали работать кабинеты психологической помощи

В поликлиниках ЯНАО начали работу кабинеты психологической помощи. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения ЯНАО.
«Психологи начали работу в поликлинике совместно с врачами общей практики и узкими специалистами. Они будут проводить с пациентами курсы дыхательной гимнастики, тренинги, направят к узким специалистам для назначения медикаментозной терапии», — говорится в сообщении департамента.
Особое внимание будут оказывать участникам боевых действий и реадаптации военнослужащих и членов их семей. Для этого врачи прошли профильное обучение в Центре социальной помощи семье и детям в Ростове-на-Дону.
Ранее URA.RU рассказывало о планах на открытие в Салехарде студии психологической помощи. В центр смогут приходить все жители окружной столицы.
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