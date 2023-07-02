02 июля 2023
01 июля 2023

У курганцев нашли редкие болезни, передаваемые клещами

© Служба новостей «URA.RU»
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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалитный клещ, членистоногие, бореллиоз, болезнь лайма
Несколько тысяч курганцев обращались в больницы из-за укусов клещей Фото:

У нескольких жителей Кургана нашли редкие заболевания, которые передаются путем укуса клещей. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзор.

«В лаборатории „Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области“ различными методами исследованы 640 клещей, снятых с людей; один — носителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), 3 клеща — носителями моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ). Установлено семь лабораторно подтвержденных диагнозов „Клещевой вирусный энцефалит“ и пять „Иксодовый клещевой боррелиоз“», — указано на сайте.

В открытых источниках сообщается, что данные заболевания, а именно ГАЧ и МЭЧ, не являются распространенными на территории Российской Федерации. Первое заболевание чаще всего встречается в Великобритании, США и Канаде. Случаи заражения МЭЧ фиксируют в Испании, Португалии, Италии. Летальность данных заболеваний составляет 1%.

Между тем, в Кургане выявили 19 клещей, которые были переносчиками клещевого энцефалита. На начало июля в медицинские организации обратилось более 2 250 человек с укусами клещей. Из них более 500 — дети.

Ранее URA.RU писало, что клещи напали на десятки курганцев. С начала эпидемического сезона и до апреля от укусов пострадали более 60 курганцев.

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У нескольких жителей Кургана нашли редкие заболевания, которые передаются путем укуса клещей. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзор. «В лаборатории „Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области“ различными методами исследованы 640 клещей, снятых с людей; один — носителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), 3 клеща — носителями моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ). Установлено семь лабораторно подтвержденных диагнозов „Клещевой вирусный энцефалит“ и пять „Иксодовый клещевой боррелиоз“», — указано на сайте. В открытых источниках сообщается, что данные заболевания, а именно ГАЧ и МЭЧ, не являются распространенными на территории Российской Федерации. Первое заболевание чаще всего встречается в Великобритании, США и Канаде. Случаи заражения МЭЧ фиксируют в Испании, Португалии, Италии. Летальность данных заболеваний составляет 1%. Между тем, в Кургане выявили 19 клещей, которые были переносчиками клещевого энцефалита. На начало июля в медицинские организации обратилось более 2 250 человек с укусами клещей. Из них более 500 — дети. Ранее URA.RU писало, что клещи напали на десятки курганцев. С начала эпидемического сезона и до апреля от укусов пострадали более 60 курганцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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