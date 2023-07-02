Бастрыкин взял на контроль дело о массовом затоплении квартир в ХМАО

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о 400 квартирах, затопленных в Нефтеюганске (ХМАО) по вине управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении жилищных прав граждан в Нефтеюганске. В СМИ сообщается о ненадлежащем оказании сотрудниками управляющей компании коммунальных услуг по промывке системы отопления в многоквартирном жилом доме, в результате чего в здании произошло затопление 400 квартир», — рассказали в telegram-канале СКР.
В ведомстве добавили, Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Сотрудники СК расследуют инцидент.
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