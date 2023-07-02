Бастрыкин взял на контроль дело о массовом затоплении квартир в ХМАО

03 июля 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил провести проверку инцидента Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о 400 квартирах, затопленных в Нефтеюганске (ХМАО) по вине управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении жилищных прав граждан в Нефтеюганске. В СМИ сообщается о ненадлежащем оказании сотрудниками управляющей компании коммунальных услуг по промывке системы отопления в многоквартирном жилом доме, в результате чего в здании произошло затопление 400 квартир», — рассказали в telegram-канале СКР. В ведомстве добавили, Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Сотрудники СК расследуют инцидент.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о 400 квартирах, затопленных в Нефтеюганске (ХМАО) по вине управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении жилищных прав граждан в Нефтеюганске. В СМИ сообщается о ненадлежащем оказании сотрудниками управляющей компании коммунальных услуг по промывке системы отопления в многоквартирном жилом доме, в результате чего в здании произошло затопление 400 квартир», — рассказали в telegram-канале СКР. В ведомстве добавили, Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Сотрудники СК расследуют инцидент.