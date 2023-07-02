Прокуратура нашла нарушения на курганской фабрике, где погибли трое рабочих

Курганская природоохранная прокуратура обнаружила нарушения в деятельности птицефабрики «Агрофирма Боровская», где в цехе с высокой загазованностью погибли три человека. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.
«В деятельности АО „Агрофирма Боровская“ природоохранной прокуратурой выявлены нарушения требований экологического законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха и отходов производства и потребления», — рассказали в надзорном ведомстве. Проверка проводилась вместе с сотрудниками Роспотребнадзора, Россельхознадхора и специалистами центра гигиены и эпидемиологии.
По данным проверяющих, на предприятии не проводятся мероприятия по уменьшению вредных выбросов в воздух. Также компания не обслуживает должным образом пылегазоочистные установки. Органы контроля нашли нарушения при хранении отходов и заполнении экологической документации.
Гендиректору птицефабрики вынесли представление об устранении нарушений законодательства. «Приняты меры к устранению выявленных нарушений, виновные должностные лица предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили в прокуратуре.
Ранее URA.RU сообщало, что на птицефабрике погибли три человека в результате отравления угарным газом. После инцидента объявили о проверках на предприятиях, где используется аммиак.
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