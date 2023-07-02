Прокуратура нашла нарушения на курганской фабрике, где погибли трое рабочих

03 июля 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

На курганском предприятия нашли нарушения при работе с вредными выбросами Фото: Анна Майорова © URA.RU Курганская природоохранная прокуратура обнаружила нарушения в деятельности птицефабрики «Агрофирма Боровская», где в цехе с высокой загазованностью погибли три человека. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. «В деятельности АО „Агрофирма Боровская“ природоохранной прокуратурой выявлены нарушения требований экологического законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха и отходов производства и потребления», — рассказали в надзорном ведомстве. Проверка проводилась вместе с сотрудниками Роспотребнадзора, Россельхознадхора и специалистами центра гигиены и эпидемиологии. По данным проверяющих, на предприятии не проводятся мероприятия по уменьшению вредных выбросов в воздух. Также компания не обслуживает должным образом пылегазоочистные установки. Органы контроля нашли нарушения при хранении отходов и заполнении экологической документации. Гендиректору птицефабрики вынесли представление об устранении нарушений законодательства. «Приняты меры к устранению выявленных нарушений, виновные должностные лица предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили в прокуратуре. Ранее URA.RU сообщало, что на птицефабрике погибли три человека в результате отравления угарным газом. После инцидента объявили о проверках на предприятиях, где используется аммиак. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганская природоохранная прокуратура обнаружила нарушения в деятельности птицефабрики «Агрофирма Боровская», где в цехе с высокой загазованностью погибли три человека. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. «В деятельности АО „Агрофирма Боровская“ природоохранной прокуратурой выявлены нарушения требований экологического законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха и отходов производства и потребления», — рассказали в надзорном ведомстве. Проверка проводилась вместе с сотрудниками Роспотребнадзора, Россельхознадхора и специалистами центра гигиены и эпидемиологии. По данным проверяющих, на предприятии не проводятся мероприятия по уменьшению вредных выбросов в воздух. Также компания не обслуживает должным образом пылегазоочистные установки. Органы контроля нашли нарушения при хранении отходов и заполнении экологической документации. Гендиректору птицефабрики вынесли представление об устранении нарушений законодательства. «Приняты меры к устранению выявленных нарушений, виновные должностные лица предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили в прокуратуре. Ранее URA.RU сообщало, что на птицефабрике погибли три человека в результате отравления угарным газом. После инцидента объявили о проверках на предприятиях, где используется аммиак.