Пермяк без трусов, бегающий по городу, попал на видео

Пермяк в футболке и без трусов бегал по микрорайону Левшино в Перми. Видеозапись пробежки опубликовали местные жители в telegram-канале «ЧП Пермь/новости».
«Вот персонаж без трусов бегает по Левшино. Понаехали солевые», — подписал автор видеозапись.
В комментариях к посту пермяки с юмором подошли к произошедшему. «Человек спортом занимается, чего хотите? Солевые забеги у него», — усмехается пользователь telegram с ником Техник. «Вы видели сколько градусов? Жара! Чего докапались до парня? Жарко, блин! Долой трусы, свободу письке», — иронизирует пользователь с ником К.Л. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что сотрудники полиции выезжали на место. «Мужчину передали медицинским работникам», — рассказали в ведомстве.
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