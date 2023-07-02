02 июля 2023

Пермяк без трусов, бегающий по городу, попал на видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город летом. Сургут, город сургут, лето, сургу, часовня святой татьяны, парк за саймой, мужчина в трусах
Пермяк удивил жителей Левшино своим поведением Фото:

Пермяк в футболке и без трусов бегал по микрорайону Левшино в Перми. Видеозапись пробежки опубликовали местные жители в telegram-канале «ЧП Пермь/новости».

«Вот персонаж без трусов бегает по Левшино. Понаехали солевые», — подписал автор видеозапись.

В комментариях к посту пермяки с юмором подошли к произошедшему. «Человек спортом занимается, чего хотите? Солевые забеги у него», — усмехается пользователь telegram с ником Техник. «Вы видели сколько градусов? Жара! Чего докапались до парня? Жарко, блин! Долой трусы, свободу письке», — иронизирует пользователь с ником К.Л. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что сотрудники полиции выезжали на место. «Мужчину передали медицинским работникам», — рассказали в ведомстве.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермяк в футболке и без трусов бегал по микрорайону Левшино в Перми. Видеозапись пробежки опубликовали местные жители в telegram-канале «ЧП Пермь/новости». «Вот персонаж без трусов бегает по Левшино. Понаехали солевые», — подписал автор видеозапись. В комментариях к посту пермяки с юмором подошли к произошедшему. «Человек спортом занимается, чего хотите? Солевые забеги у него», — усмехается пользователь telegram с ником Техник. «Вы видели сколько градусов? Жара! Чего докапались до парня? Жарко, блин! Долой трусы, свободу письке», — иронизирует пользователь с ником К.Л. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что сотрудники полиции выезжали на место. «Мужчину передали медицинским работникам», — рассказали в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...