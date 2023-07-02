Пермяк без трусов, бегающий по городу, попал на видео

03 июля 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Пермяк удивил жителей Левшино своим поведением Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пермяк в футболке и без трусов бегал по микрорайону Левшино в Перми. Видеозапись пробежки опубликовали местные жители в telegram-канале «ЧП Пермь/новости». «Вот персонаж без трусов бегает по Левшино. Понаехали солевые», — подписал автор видеозапись. В комментариях к посту пермяки с юмором подошли к произошедшему. «Человек спортом занимается, чего хотите? Солевые забеги у него», — усмехается пользователь telegram с ником Техник. «Вы видели сколько градусов? Жара! Чего докапались до парня? Жарко, блин! Долой трусы, свободу письке», — иронизирует пользователь с ником К.Л. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что сотрудники полиции выезжали на место. «Мужчину передали медицинским работникам», — рассказали в ведомстве.

Пермяк в футболке и без трусов бегал по микрорайону Левшино в Перми. Видеозапись пробежки опубликовали местные жители в telegram-канале «ЧП Пермь/новости». «Вот персонаж без трусов бегает по Левшино. Понаехали солевые», — подписал автор видеозапись. В комментариях к посту пермяки с юмором подошли к произошедшему. «Человек спортом занимается, чего хотите? Солевые забеги у него», — усмехается пользователь telegram с ником Техник. «Вы видели сколько градусов? Жара! Чего докапались до парня? Жарко, блин! Долой трусы, свободу письке», — иронизирует пользователь с ником К.Л. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что сотрудники полиции выезжали на место. «Мужчину передали медицинским работникам», — рассказали в ведомстве.