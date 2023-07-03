Главный нарколог УрФО призвал не употреблять в пищу мухоморы

03 июля 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Специалисты не рекомендуют употреблять мухоморы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информация о том, что употребление мухомора в небольших дозах благотворно влияет на организм и позволяет избавиться от вредных привычек, не соответствует действительности. Это подтвердил URA.RU главный нарколог УрФО Антон Поддубный. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект, направленный на разоблачение фейков. В telegram-каналах и соцсетях разошлось сообщение о том, что мухомор якобы является природным биоэнергетиком. Прием в пищу ядовитого гриба избавляет от невроза и помогает бросить вредные привычки. Антом Поддубный назвал такую информацию маркетинговыми уловками. «Конечно, они [мухоморы] могут помочь избавиться от вредных привычек при одном условии — если человек смертельно отравится, будет мертвым. Ни о какой терапии, лечении, избавлении от вредных привычек мухоморами речи не может быть. <…> С таким же успехом можно говорить, что бензин избавляет от вредных привычек», — подтвердил он. По словам специалиста, научное сообщество обеспокоено тем, что люди употребляют ядовитые грибы. «Мы фиксируем периодические отравления взрослых людей, несовершеннолетних. Пока не смертельные отравления. Регулярно этот вопрос поднимается нашими коллегами — не только наркологами, но и токсикологами, которые, в первую очередь, встречают любителей изменить сознание с помощью ядовитых грибов», — сказал Поддубный. С экспертом согласен сотрудник кафедры микологии и альгологии МГУ Максим Дьяков. «Ни к чему (употребление мухоморов — прим. ред.), совершенно», — сказал собеседник URA.RU. Он добавил, что в мухоморах содержатся опасные для организма токсины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Информация о том, что употребление мухомора в небольших дозах благотворно влияет на организм и позволяет избавиться от вредных привычек, не соответствует действительности. Это подтвердил URA.RU главный нарколог УрФО Антон Поддубный. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект, направленный на разоблачение фейков. В telegram-каналах и соцсетях разошлось сообщение о том, что мухомор якобы является природным биоэнергетиком. Прием в пищу ядовитого гриба избавляет от невроза и помогает бросить вредные привычки. Антом Поддубный назвал такую информацию маркетинговыми уловками. «Конечно, они [мухоморы] могут помочь избавиться от вредных привычек при одном условии — если человек смертельно отравится, будет мертвым. Ни о какой терапии, лечении, избавлении от вредных привычек мухоморами речи не может быть. <…> С таким же успехом можно говорить, что бензин избавляет от вредных привычек», — подтвердил он. По словам специалиста, научное сообщество обеспокоено тем, что люди употребляют ядовитые грибы. «Мы фиксируем периодические отравления взрослых людей, несовершеннолетних. Пока не смертельные отравления. Регулярно этот вопрос поднимается нашими коллегами — не только наркологами, но и токсикологами, которые, в первую очередь, встречают любителей изменить сознание с помощью ядовитых грибов», — сказал Поддубный. С экспертом согласен сотрудник кафедры микологии и альгологии МГУ Максим Дьяков. «Ни к чему (употребление мухоморов — прим. ред.), совершенно», — сказал собеседник URA.RU. Он добавил, что в мухоморах содержатся опасные для организма токсины.