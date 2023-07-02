В Пермском крае с туристов начали требовать деньги лжеинспекторы

03 июля 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Собирать деньги с туристов инспекторы не имеют права Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После решения властей о введении в ряде территорий Пермского края туристического сбора в регионе активизировались мошенники. Они, представляясь государственными инспекторами, требуют с путешественников деньги, рассказали в дирекции ООПТ Пермского края. «Выявлены первые случаи, когда к туристам подходят якобы государственные инспекторы в области охраны окружающей среды Пермского края и требуют оплатить посещение в размере 100 рублей с посетителя», — сообщают сотрудники дирекции в соцсети «ВКонтакте». Чиновники утверждают, что это мошенники. В дирекции подчеркивают, что госинспектор должен иметь при себе соответствующее удостоверение, и более того, он не имеет права взимать плату. Он лишь может проверить наличие разрешения на посещения ООПТ. Как ранее рассказывало URA.RU, в Пермском крае на территории трех природных достопримечательностей с туристов будет взиматься сбор в 100 рублей. Речь идет о природном парке «Пермский», Колчимском (Помяненном) камне и горе Полюд (Полюдов камень).

После решения властей о введении в ряде территорий Пермского края туристического сбора в регионе активизировались мошенники. Они, представляясь государственными инспекторами, требуют с путешественников деньги, рассказали в дирекции ООПТ Пермского края. «Выявлены первые случаи, когда к туристам подходят якобы государственные инспекторы в области охраны окружающей среды Пермского края и требуют оплатить посещение в размере 100 рублей с посетителя», — сообщают сотрудники дирекции в соцсети «ВКонтакте». Чиновники утверждают, что это мошенники. В дирекции подчеркивают, что госинспектор должен иметь при себе соответствующее удостоверение, и более того, он не имеет права взимать плату. Он лишь может проверить наличие разрешения на посещения ООПТ. Как ранее рассказывало URA.RU, в Пермском крае на территории трех природных достопримечательностей с туристов будет взиматься сбор в 100 рублей. Речь идет о природном парке «Пермский», Колчимском (Помяненном) камне и горе Полюд (Полюдов камень).