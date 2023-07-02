02 июля 2023

Пермская чиновница устроила на работу мужа, который получал деньги за прогулы

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплата неработающему мужчине начислялась исправно Фото:

В Кунгуре Пермского края местную чиновницу обвиняют в мошенничестве. Она, по версии следствия, устроила своего мужа на работу в муниципальное предприятие. Периодически мужчина на работе не появлялся, но зарплату получал исправно, рассказали в СУ СКР по Пермском краю.

«Обвиняемая, являясь руководителем одного из муниципальных предприятий, в 2021 году приняла на работу своего супруга, который одновременно осуществлял трудовую деятельность в другой коммерческой организации. При этом в дни его занятости на втором месте работы обвиняемая вносила в табель как фактически отработанные на муниципальном предприятии, в связи с чем ему необоснованно начислялась заработная плата», — сообщается на сайте регионального СУ СКР. За два года мужчина незаконно получил более 60 тысяч рублей.

Чиновница признала свою вину и возместила ущерб государству. Вопрос о наказании решит суд. По вменяемой ч.3 ст 159 УК женщине грозит до шести лет лишения свободы.

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В Кунгуре Пермского края местную чиновницу обвиняют в мошенничестве. Она, по версии следствия, устроила своего мужа на работу в муниципальное предприятие. Периодически мужчина на работе не появлялся, но зарплату получал исправно, рассказали в СУ СКР по Пермском краю. «Обвиняемая, являясь руководителем одного из муниципальных предприятий, в 2021 году приняла на работу своего супруга, который одновременно осуществлял трудовую деятельность в другой коммерческой организации. При этом в дни его занятости на втором месте работы обвиняемая вносила в табель как фактически отработанные на муниципальном предприятии, в связи с чем ему необоснованно начислялась заработная плата», — сообщается на сайте регионального СУ СКР. За два года мужчина незаконно получил более 60 тысяч рублей. Чиновница признала свою вину и возместила ущерб государству. Вопрос о наказании решит суд. По вменяемой ч.3 ст 159 УК женщине грозит до шести лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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