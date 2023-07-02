Пермская чиновница устроила на работу мужа, который получал деньги за прогулы

В Кунгуре Пермского края местную чиновницу обвиняют в мошенничестве. Она, по версии следствия, устроила своего мужа на работу в муниципальное предприятие. Периодически мужчина на работе не появлялся, но зарплату получал исправно, рассказали в СУ СКР по Пермском краю.
«Обвиняемая, являясь руководителем одного из муниципальных предприятий, в 2021 году приняла на работу своего супруга, который одновременно осуществлял трудовую деятельность в другой коммерческой организации. При этом в дни его занятости на втором месте работы обвиняемая вносила в табель как фактически отработанные на муниципальном предприятии, в связи с чем ему необоснованно начислялась заработная плата», — сообщается на сайте регионального СУ СКР. За два года мужчина незаконно получил более 60 тысяч рублей.
Чиновница признала свою вину и возместила ущерб государству. Вопрос о наказании решит суд. По вменяемой ч.3 ст 159 УК женщине грозит до шести лет лишения свободы.
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