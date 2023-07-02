В Пермском крае мать-убийцу отправили на лечение

Суд в Пермском крае отправил на принудительно лечение женщину, которая зарезала свою маленькую дочь. Убийство, как рассказали следователи, произошло осенью 2022 года.
«В ночное время 25 сентября 2022 года женщина после ссоры со своим мужем по малозначительному поводу, находясь дома, зашла в комнату дочери 2016 года рождения и нанесла ей смертельный удар ножом в область сердца», — рассказывается на сайте СУ СКР по Пермском краю. Силовики тогда возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Судебная экспертиза признала позже, что женщина невменяема. Суд, рассмотрев дело, постановил отправить ее на принудительное лечение специальный психиатрический стационар.
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