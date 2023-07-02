02 июля 2023

В тюменском УФСИН нашли объяснение оттоку кадров из колоний

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСИН, СИЗО, ИТК. архив., сотрудник фсин
Сотрудники тюменского УФСИН увольняются, чтобы выйти на пенсию Фото:

Кадровый некомплект в учреждениях УФСИН по Тюменской области связан с тем, что некоторые сотрудники увольняются и выходят на пенсию по выслуге лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее агентство писало о том, что тюменские надзиратели массово уходят из колоний в частную охрану.

«В настоящее время в УФСИН России по Тюменской области имеется незначительный кадровый некомплект. Который в основном связан с уходом сотрудников на пенсию по выслуге лет», — пояснили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Там добавили, что в УФСИН налажена работа по поиску кандидатов на вакантные должности. «Налажено взаимодействие с Центром занятости населения Тюменской области, организуются встречи с выпускниками вузов, информация о вакантных должностях размещается на официальном сайте УФСИН России по Тюменской области, в социальных сетях, на площадках интернет-ресурсов. Личный состав УФСИН также ежегодно пополняется выпускниками высших образовательных учреждений ФСИН России», — отметили в региональном управлении ФСИН по Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что бывшие надзиратели тюменских колоний после увольнения массово устраиваются на работу в частные охранные предприятия. При этом на официальном сайте ведомства указано, что в ИК и лечебно-исправительные учреждения региона требуются десятки сотрудников.

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Кадровый некомплект в учреждениях УФСИН по Тюменской области связан с тем, что некоторые сотрудники увольняются и выходят на пенсию по выслуге лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее агентство писало о том, что тюменские надзиратели массово уходят из колоний в частную охрану. «В настоящее время в УФСИН России по Тюменской области имеется незначительный кадровый некомплект. Который в основном связан с уходом сотрудников на пенсию по выслуге лет», — пояснили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСИН. Там добавили, что в УФСИН налажена работа по поиску кандидатов на вакантные должности. «Налажено взаимодействие с Центром занятости населения Тюменской области, организуются встречи с выпускниками вузов, информация о вакантных должностях размещается на официальном сайте УФСИН России по Тюменской области, в социальных сетях, на площадках интернет-ресурсов. Личный состав УФСИН также ежегодно пополняется выпускниками высших образовательных учреждений ФСИН России», — отметили в региональном управлении ФСИН по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что бывшие надзиратели тюменских колоний после увольнения массово устраиваются на работу в частные охранные предприятия. При этом на официальном сайте ведомства указано, что в ИК и лечебно-исправительные учреждения региона требуются десятки сотрудников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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