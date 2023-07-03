В Германии объяснили, как Украина потеряла танки Leopard

T-online.de: танки Leopard подорвались на российских минных полях
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Вооруженные силы Украины. stock, танк, ВСУ, stock
Танки Leopard не смогли пройти сквозь укрепленную линию обороны, созданную Россией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Немецкие танки Leopard подорвались на минных полях во время украинского контрнаступления. Об этом сообщает немецкий портал T-online.de.

«На минном поле на запорожском направлении украинская армия, вероятно, потеряла значительно больше танков, чем было известно ранее. Среди них есть и немецкие машины Leopard», — говорится в публикации. Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорваться в районе села Малая Токмачка. Однако украинские подразделения потерпели неудачи из-за сильного артобстрела со стороны России и минных полей. Ранее сообщалось, что Украина потеряла три танка Leopard под Малой Токмачкой.

Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Спустя месяц линия фронта существенно не менялась. Это связано с тем, что у России было больше полугода для создания укрепленных линий обороны по всей линии фронта.

Белый дом связал провал наступления ВСУ с плохой погодой и хорошей подготовкой армии России. По заявлению координатора стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джона Кирби, Россия усиленно подготовилась перед атакой.

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Немецкие танки Leopard подорвались на минных полях во время украинского контрнаступления. Об этом сообщает немецкий портал T-online.de. «На минном поле на запорожском направлении украинская армия, вероятно, потеряла значительно больше танков, чем было известно ранее. Среди них есть и немецкие машины Leopard», — говорится в публикации. Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорваться в районе села Малая Токмачка. Однако украинские подразделения потерпели неудачи из-за сильного артобстрела со стороны России и минных полей. Ранее сообщалось, что Украина потеряла три танка Leopard под Малой Токмачкой. Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Спустя месяц линия фронта существенно не менялась. Это связано с тем, что у России было больше полугода для создания укрепленных линий обороны по всей линии фронта. Белый дом связал провал наступления ВСУ с плохой погодой и хорошей подготовкой армии России. По заявлению координатора стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джона Кирби, Россия усиленно подготовилась перед атакой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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