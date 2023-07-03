В Германии объяснили, как Украина потеряла танки Leopard

T-online.de: танки Leopard подорвались на российских минных полях

03 июля 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Танки Leopard не смогли пройти сквозь укрепленную линию обороны, созданную Россией Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкие танки Leopard подорвались на минных полях во время украинского контрнаступления. Об этом сообщает немецкий портал T-online.de. «На минном поле на запорожском направлении украинская армия, вероятно, потеряла значительно больше танков, чем было известно ранее. Среди них есть и немецкие машины Leopard», — говорится в публикации. Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорваться в районе села Малая Токмачка. Однако украинские подразделения потерпели неудачи из-за сильного артобстрела со стороны России и минных полей. Ранее сообщалось, что Украина потеряла три танка Leopard под Малой Токмачкой. Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Спустя месяц линия фронта существенно не менялась. Это связано с тем, что у России было больше полугода для создания укрепленных линий обороны по всей линии фронта. Белый дом связал провал наступления ВСУ с плохой погодой и хорошей подготовкой армии России. По заявлению координатора стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джона Кирби, Россия усиленно подготовилась перед атакой.

Немецкие танки Leopard подорвались на минных полях во время украинского контрнаступления. Об этом сообщает немецкий портал T-online.de. «На минном поле на запорожском направлении украинская армия, вероятно, потеряла значительно больше танков, чем было известно ранее. Среди них есть и немецкие машины Leopard», — говорится в публикации. Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорваться в районе села Малая Токмачка. Однако украинские подразделения потерпели неудачи из-за сильного артобстрела со стороны России и минных полей. Ранее сообщалось, что Украина потеряла три танка Leopard под Малой Токмачкой. Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Спустя месяц линия фронта существенно не менялась. Это связано с тем, что у России было больше полугода для создания укрепленных линий обороны по всей линии фронта. Белый дом связал провал наступления ВСУ с плохой погодой и хорошей подготовкой армии России. По заявлению координатора стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джона Кирби, Россия усиленно подготовилась перед атакой.