В Германии объяснили, как Украина потеряла танки Leopard

Немецкие танки Leopard подорвались на минных полях во время украинского контрнаступления. Об этом сообщает немецкий портал T-online.de.
«На минном поле на запорожском направлении украинская армия, вероятно, потеряла значительно больше танков, чем было известно ранее. Среди них есть и немецкие машины Leopard», — говорится в публикации. Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорваться в районе села Малая Токмачка. Однако украинские подразделения потерпели неудачи из-за сильного артобстрела со стороны России и минных полей. Ранее сообщалось, что Украина потеряла три танка Leopard под Малой Токмачкой.
Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Спустя месяц линия фронта существенно не менялась. Это связано с тем, что у России было больше полугода для создания укрепленных линий обороны по всей линии фронта.
Белый дом связал провал наступления ВСУ с плохой погодой и хорошей подготовкой армии России. По заявлению координатора стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джона Кирби, Россия усиленно подготовилась перед атакой.
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