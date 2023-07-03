В Екатеринбурге с ж/д путей сошли цистерны с авиационным топливом

Во время ЧП с цистернами на ж/д путях в Екатеринбурге случилась утечка топлива
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Рабочая поездка Евгения Куйвашева в Богданович. Свердловская область, железная дорога
На месте ЧП работают представители нескольких экстренных служб (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на железнодорожных путях возле Бронетанкового ремонтного завода на станции Керамик произошел сход трех вагонов. В двух цистернах находится авиационное топливо, из-за аварии началась течь, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.

«На подъездном железнодорожном пути к 144-му Бронетанковому ремонтному заводу в районе станции Керамик, произошел сход трех вагонов: две цистерны с авиационном топливом, один крытый вагон. Из одной цистерны происходит капельная течь груза с нижнего сливного прибора», — сказал собеседник агентства.

На место ЧП выехали сотрудники нескольких служб. Задержек в движении поездов на станции нет, добавил источник.

За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу СвЖД. «Подъездные пути в Екатеринбурге, где сегодня произошел сход грузовых вагонов не принадлежат РЖД. Сход грузовых вагонов на подъездных путях, примыкающих к станции Керамик Свердловской железной дороги, не повлиял на движение поездов по станции. Подъездные пути не принадлежат и не обслуживаются РЖД. Для помощи в ликвидации последствий происшедшего на место направлены восстановительный и пожарный поезда РЖД», — уточнили там.

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В Екатеринбурге на железнодорожных путях возле Бронетанкового ремонтного завода на станции Керамик произошел сход трех вагонов. В двух цистернах находится авиационное топливо, из-за аварии началась течь, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «На подъездном железнодорожном пути к 144-му Бронетанковому ремонтному заводу в районе станции Керамик, произошел сход трех вагонов: две цистерны с авиационном топливом, один крытый вагон. Из одной цистерны происходит капельная течь груза с нижнего сливного прибора», — сказал собеседник агентства. На место ЧП выехали сотрудники нескольких служб. Задержек в движении поездов на станции нет, добавил источник. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу СвЖД. «Подъездные пути в Екатеринбурге, где сегодня произошел сход грузовых вагонов не принадлежат РЖД. Сход грузовых вагонов на подъездных путях, примыкающих к станции Керамик Свердловской железной дороги, не повлиял на движение поездов по станции. Подъездные пути не принадлежат и не обслуживаются РЖД. Для помощи в ликвидации последствий происшедшего на место направлены восстановительный и пожарный поезда РЖД», — уточнили там.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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