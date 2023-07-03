В Екатеринбурге с ж/д путей сошли цистерны с авиационным топливом

В Екатеринбурге на железнодорожных путях возле Бронетанкового ремонтного завода на станции Керамик произошел сход трех вагонов. В двух цистернах находится авиационное топливо, из-за аварии началась течь, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.
«На подъездном железнодорожном пути к 144-му Бронетанковому ремонтному заводу в районе станции Керамик, произошел сход трех вагонов: две цистерны с авиационном топливом, один крытый вагон. Из одной цистерны происходит капельная течь груза с нижнего сливного прибора», — сказал собеседник агентства.
На место ЧП выехали сотрудники нескольких служб. Задержек в движении поездов на станции нет, добавил источник.
За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу СвЖД. «Подъездные пути в Екатеринбурге, где сегодня произошел сход грузовых вагонов не принадлежат РЖД. Сход грузовых вагонов на подъездных путях, примыкающих к станции Керамик Свердловской железной дороги, не повлиял на движение поездов по станции. Подъездные пути не принадлежат и не обслуживаются РЖД. Для помощи в ликвидации последствий происшедшего на место направлены восстановительный и пожарный поезда РЖД», — уточнили там.
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