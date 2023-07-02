02 июля 2023
01 июля 2023

Губернатор Артюхов озвучил, как изменятся соцобъекты отдаленного села ЯНАО

В отдаленном селе ЯНАО появится новый детский сад и больница
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Артюхов отметил, что село станет более комфортным, но сохранит национальный колорит Фото:

В отдаленном селе Самбург (ЯНАО) строится новый детский сад со спортивным оборудованием, сенсорной комнатой и творческой лабораторией, а также на завершающей стадии работы по возведению новой больницы. Об этом глава округа Дмитрий Артюхов сообщил по итогам визита в населенный пункт.

«Оценил развитие Самбурга. Строим детский сад для 140 воспитанников. Появится спортивное оборудование, сенсорная комната, творческие лаборатории — все необходимое для развития. В строящейся больнице уже идут кровельные работы», — сообщил губернатор в своем telegram-канале.

Уточняется, что в новой больнице разместится терапевтическое и педиатрическое отделения, а также появится возможность для проведения диагностики пациентов. Помимо этого, в селе планируется капремонт школы-интерната, которая не обновлялась 20 лет. Дмитрий Артюхов отметил, что основная цель — сделать село более комфортным, но при этом сохранить его национальный колорит.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проведет день в Пуровском и Тазовском районах. Он отправится туда, чтобы посмотреть динамику их развития.

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В отдаленном селе Самбург (ЯНАО) строится новый детский сад со спортивным оборудованием, сенсорной комнатой и творческой лабораторией, а также на завершающей стадии работы по возведению новой больницы. Об этом глава округа Дмитрий Артюхов сообщил по итогам визита в населенный пункт. «Оценил развитие Самбурга. Строим детский сад для 140 воспитанников. Появится спортивное оборудование, сенсорная комната, творческие лаборатории — все необходимое для развития. В строящейся больнице уже идут кровельные работы», — сообщил губернатор в своем telegram-канале. Уточняется, что в новой больнице разместится терапевтическое и педиатрическое отделения, а также появится возможность для проведения диагностики пациентов. Помимо этого, в селе планируется капремонт школы-интерната, которая не обновлялась 20 лет. Дмитрий Артюхов отметил, что основная цель — сделать село более комфортным, но при этом сохранить его национальный колорит. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проведет день в Пуровском и Тазовском районах. Он отправится туда, чтобы посмотреть динамику их развития.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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