Губернатор Артюхов озвучил, как изменятся соцобъекты отдаленного села ЯНАО

В отдаленном селе ЯНАО появится новый детский сад и больница

Артюхов отметил, что село станет более комфортным, но сохранит национальный колорит Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

В отдаленном селе Самбург (ЯНАО) строится новый детский сад со спортивным оборудованием, сенсорной комнатой и творческой лабораторией, а также на завершающей стадии работы по возведению новой больницы. Об этом глава округа Дмитрий Артюхов сообщил по итогам визита в населенный пункт.

«Оценил развитие Самбурга. Строим детский сад для 140 воспитанников. Появится спортивное оборудование, сенсорная комната, творческие лаборатории — все необходимое для развития. В строящейся больнице уже идут кровельные работы», — сообщил губернатор в своем telegram-канале.

Уточняется, что в новой больнице разместится терапевтическое и педиатрическое отделения, а также появится возможность для проведения диагностики пациентов. Помимо этого, в селе планируется капремонт школы-интерната, которая не обновлялась 20 лет. Дмитрий Артюхов отметил, что основная цель — сделать село более комфортным, но при этом сохранить его национальный колорит.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проведет день в Пуровском и Тазовском районах. Он отправится туда, чтобы посмотреть динамику их развития.