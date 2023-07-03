В Екатеринбурге в реке утонул мужчина

Мужчина утонул в реке Исеть возле Макаровского моста в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в реке Исеть возле Макаровского моста вечером 3 июля утонул мужчина. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Личность устанавливается. По предварительной информации, смерть не носит криминального характера», — рассказал Валерий Горелых.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Следственный комитет России по Свердловской области. Там сообщили, что силовики осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев.
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