В Екатеринбурге в реке утонул мужчина

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Сплав по реке Исеть. Екатеринбург, макаровский мост, большой грузинский
Мужчина утонул в реке Исеть возле Макаровского моста в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге в реке Исеть возле Макаровского моста вечером 3 июля утонул мужчина. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Личность устанавливается. По предварительной информации, смерть не носит криминального характера», — рассказал Валерий Горелых.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Следственный комитет России по Свердловской области. Там сообщили, что силовики осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев.

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В Екатеринбурге в реке Исеть возле Макаровского моста вечером 3 июля утонул мужчина. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Личность устанавливается. По предварительной информации, смерть не носит криминального характера», — рассказал Валерий Горелых. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Следственный комитет России по Свердловской области. Там сообщили, что силовики осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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