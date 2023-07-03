03 июля 2023

Екатеринбургский подросток погиб от удара током во время игры в футбол

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, ток, провода, высокое напряжение, опасно для жизни, электричество, предупреждающий знак, распределительная коробка
Дети пытались достать мяч из некого строения, но получили разряд током (архивное фото) Фото:

Екатеринбургский подросток погиб от удара током во время игры в футбол, его товарищ получил электротравму. Подробностями ЧП в Кировском районе с URA.RU поделился источник в силовых структурах города.

«По предварительным данным, дети играли в футбол и закатили мяч в строение, где при попытке его достать получили удары током. На месте погиб 15-летний школьник, его ровесник получил электротравму», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас пострадавший доставлен скорой помощью в детскую больницу № 9. ЧП произошло вечером 3 июля возле дома на улице Омская в Кировском районе Екатеринбурга. В следственный комитет Свердловской области направлен запрос, ответ на него ожидается.

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Екатеринбургский подросток погиб от удара током во время игры в футбол, его товарищ получил электротравму. Подробностями ЧП в Кировском районе с URA.RU поделился источник в силовых структурах города. «По предварительным данным, дети играли в футбол и закатили мяч в строение, где при попытке его достать получили удары током. На месте погиб 15-летний школьник, его ровесник получил электротравму», — рассказал собеседник агентства. Сейчас пострадавший доставлен скорой помощью в детскую больницу № 9. ЧП произошло вечером 3 июля возле дома на улице Омская в Кировском районе Екатеринбурга. В следственный комитет Свердловской области направлен запрос, ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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