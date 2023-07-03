Екатеринбургский подросток погиб от удара током во время игры в футбол, его товарищ получил электротравму. Подробностями ЧП в Кировском районе с URA.RU поделился источник в силовых структурах города.
«По предварительным данным, дети играли в футбол и закатили мяч в строение, где при попытке его достать получили удары током. На месте погиб 15-летний школьник, его ровесник получил электротравму», — рассказал собеседник агентства.
Сейчас пострадавший доставлен скорой помощью в детскую больницу № 9. ЧП произошло вечером 3 июля возле дома на улице Омская в Кировском районе Екатеринбурга. В следственный комитет Свердловской области направлен запрос, ответ на него ожидается.
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