Кадыров рассказал о побеге ВСУ после уничтожения их позиций в Наумовке

04 июля 2023 в 00:03 Размер текста - 17 +

Кадыров рассказал о работе чеченских бойцов в населенном пункте Наумовка Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы из Чеченской Республики уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте обороны Наумовка, после чего противники сбежали. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Засевшие в укрепленных позициях в населенном пункте Наумовка укронатовские бандиты рассчитывали отстоять данный участок, а в перспективе продвинуться еще дальше. Однако планы резко изменились после нескольких точных попаданий крупнокалиберных снарядов. Как это часто бывает, почуяв опасность, противник сбежал», — написал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров. Он добавил, что ВСУ оставили после себя несколько гранатометов, патроны и другое вооружение, которое впредь будет успешно служить в интересах чеченских подразделений. Ранее Кадыров говорил о больших потерях подразделений ВСУ по всей линии фронта. Он отмечал, что украинские бойцы построили целый подземный город для ведения боевых действий, однако российский спецназ успешно выбил украинских бойцов из непреступных позиций. Также глава Чечни предложил отправить своих бойцов сражаться с террористами, атаковавшими Белгородскую область.

Бойцы из Чеченской Республики уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте обороны Наумовка, после чего противники сбежали. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Засевшие в укрепленных позициях в населенном пункте Наумовка укронатовские бандиты рассчитывали отстоять данный участок, а в перспективе продвинуться еще дальше. Однако планы резко изменились после нескольких точных попаданий крупнокалиберных снарядов. Как это часто бывает, почуяв опасность, противник сбежал», — написал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров. Он добавил, что ВСУ оставили после себя несколько гранатометов, патроны и другое вооружение, которое впредь будет успешно служить в интересах чеченских подразделений. Ранее Кадыров говорил о больших потерях подразделений ВСУ по всей линии фронта. Он отмечал, что украинские бойцы построили целый подземный город для ведения боевых действий, однако российский спецназ успешно выбил украинских бойцов из непреступных позиций. Также глава Чечни предложил отправить своих бойцов сражаться с террористами, атаковавшими Белгородскую область.