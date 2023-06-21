Кадыров сообщил о больших потерях ВСУ на фронте 22 июня 2023 в 00:28 Размер текста - 17 + Бойцы ВСУ несут большие потери, заявил Кадыров Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подразделения ВСУ несут большие потери по всей линии фронта. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадров, цитируя слова командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, прозвучавшие в эфире Первого канала. «Подразделения ВСУ несут большие потери по всей линии соприкосновения. Бойцы нашего подразделения планомерно зачищают ответственный участок фронта, уничтожая вражеские укрепрайоны и драгоценную западную технику», — процитировал слова Алаутдинова Кадыров в telegram-канале. Сам Кадыров отметил, что ВСУ построили целый подземный город для ведения боевых действий, однако российский спецназ успешно выбивает украинских бойцов из непреступных позиций. «Судя по всему, распиаренное контрнаступление ВСУ быстро утратило свою актуальность», — добавил Кадыров. Ранее Кадыров рассказал, что батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ успешно отбивает нападения противника на запорожском направлении. По его словам, это удается сделать благодаря качественному вооружению и техническому оснащению. Также глава Чечни сообщал, что Марьинка в ДНР в скором времени перейдет под контроль ВС РФ. Он отметил, что бойцы «Ахмата» контролируют ход освобождения этой территории, передает телеканал 360. Подразделения ВСУ несут большие потери по всей линии фронта. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадров, цитируя слова командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, прозвучавшие в эфире Первого канала. «Подразделения ВСУ несут большие потери по всей линии соприкосновения. Бойцы нашего подразделения планомерно зачищают ответственный участок фронта, уничтожая вражеские укрепрайоны и драгоценную западную технику», — процитировал слова Алаутдинова Кадыров в telegram-канале. Сам Кадыров отметил, что ВСУ построили целый подземный город для ведения боевых действий, однако российский спецназ успешно выбивает украинских бойцов из непреступных позиций. «Судя по всему, распиаренное контрнаступление ВСУ быстро утратило свою актуальность», — добавил Кадыров. Ранее Кадыров рассказал, что батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ успешно отбивает нападения противника на запорожском направлении. По его словам, это удается сделать благодаря качественному вооружению и техническому оснащению. Также глава Чечни сообщал, что Марьинка в ДНР в скором времени перейдет под контроль ВС РФ. Он отметил, что бойцы «Ахмата» контролируют ход освобождения этой территории, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям